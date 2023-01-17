Каким будет курс доллара на конец 2023 года: Morgan Stanley снизил прогнозы — Finance.ua

Каким будет курс доллара на конец 2023 года: Morgan Stanley снизил прогнозы
Эксперты Morgan Stanley ухудшили прогнозы для курса доллара США, отметив оживление мировой экономики, а также ослабление неопределенности, связанной, в частности, с инфляционным давлением, сообщает MarketWatch.
Долларовый индекс ICE (показывает динамику доллара по отношению к шести валютам (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), к концу 2023 года составит 98 пунктов, ожидают аналитики. Их предварительный прогноз предполагал, что индекс завершит год на уровне 104 пункта.
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"Макроэкономические силы, сдерживавшие ослабление американской валюты, теперь усиливают его, — говорится в обзоре аналитиков. — Глобальный рост демонстрирует признаки оживления, неопределенность перспектив экономики и инфляции ослабевает, и доллар теряет свое преимущество в carry trade на фоне роста ставок за рубежом.
Прогноз Morgan Stanley для курса евро в паре с долларом на конец 2023 года повышен до $1,15 с $1,08. В понедельник он составил $1,0824.
Курс доллара к юаню, как ожидается, составит 6,65 юаня/$1 до конца года (предварительный прогноз — 6,8 юаня/$1). Стоимость американской валюты относительно китайской поднялась во время торгов на 0,45%, до 6,7334.
За последний год долларовый индекс ICE вырос на 7,5%, курс американской валюты в паре с евро прибавил 5,4%, с юанем — 6,1%.
Справка Finance.ua:
- индекс доллара США по отношению к корзине валют упал до семимесячного минимума 101,77. В понедельник, 16 января, продолжалась распродажа на прошлой неделе после того, как потребительские цены в США упали впервые более чем за 2,5 года;
- в Нацбанке Украины говорят, что фиксация обменного курса гривны была и остается основным фактором удержания инфляции под контролем, однако добиться этого удалось благодаря комплексу мер, в частности повышению учетной ставки до 25%.
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