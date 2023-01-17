Бизнес озвучил ожидания по курсу доллара — опрос НБУ — Finance.ua
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Бизнес озвучил ожидания по курсу доллара — опрос НБУ

Валюта
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Бизнес озвучил ожидания по курсу доллара — опрос НБУ
Бизнес озвучил ожидания по курсу доллара — опрос НБУ
Бизнес смягчил негативные ожидания по динамике объемов производства в следующие 12 месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса результаты опроса руководителей компаний в ІV квартале 2022 года, передает пресс-служба Национального банка.

Ожидания по курсу доллара

Почти вдвое сократилась доля тех, кто ожидает курс национальной валюты в пределах 38.00–40.00 грн/долл. США.
Среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 42.59 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 41.93 грн/долл. США).
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Существенно (до 30.3%) выросла доля респондентов, считающих, что обменный курс национальной валюты в следующие 12 месяцев будет колебаться в пределах 42,00-44,0 грн/долл. (в III квартале 2022 года — 18.7%).
График: НБУ
График: НБУ

Инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания бизнеса улучшились: в IV квартале 2022 года ожидаемая годовая инфляция составила 23.3% по сравнению с 25,2% в прошлом квартале. 71,8% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев не превысит 30%.
По мнению 89,2% респондентов, наиболее весомым проинфляционным фактором остаются военные действия. Существенно усилилось влияние фактора «издержки на производство».

Ожидания деловой активности предприятий

«Бизнес несколько ослабил негативные ожидания динамики объемов производства товаров и услуг в Украине в последующие 12 месяцев на фоне активных боевых действий и террористических атак», — говорится в сообщении.
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Как свидетельствуют результаты опроса, второй квартал подряд наблюдается смягчение негативных ожиданий будущей деловой активности предприятий. Незначительное ослабление негативных ожиданий произошло преимущественно за счет менее пессимистических оценок инвестиционных расходов и количества работников.

Финансовое положение предприятий

Несмотря на смягчение второго квартала подряд оценок респондентов относительно текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий, общая оценка остается отрицательной. В то же время улучшились, хоть и остаются отрицательными, ожидания респондентов по поводу изменений финансово-экономического состояния предприятий в последующие 12 месяцев.
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Бизнес продолжает ожидать уменьшения объема реализации продукции, в том числе на внешнем рынке. Рост общих размеров реализации ожидают только компании торговли.
Бизнес второй квартал подряд продолжает прогнозировать сокращение численности работников на предприятиях более низкими темпами. Наиболее пессимистичные оценки у предприятий добывающей промышленности (минус 40,0%), транспорта и связи (минус 28,9%), а также сельского хозяйства (минус 26,1%).

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Finance.ua
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