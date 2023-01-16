Фиксация курса гривны остается основным сдерживающим фактором инфляции — НБУ — Finance.ua

Фиксация курса гривны остается основным сдерживающим фактором инфляции — НБУ Сегодня 12:03 — Валюта

Фиксация курса гривны остается основным сдерживающим фактором инфляции — НБУ

Фиксация обменного курса гривни была и остается основным фактором удержания инфляции под контролем, однако добиться этого удалось за счет комплекса мер, в том числе повышения учетной ставки до 25%.

Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

«Контролируемая инфляция, которая по итогам года оказалась ниже прогноза в 30%, достигнута благодаря комплексу мер. Это далеко не только учетная ставка. Это, во-первых, фиксация обменного курса. Если бы НБУ не зафиксировал курс, инфляция была бы выше», — сказал он.

По его словам, для поддержания фиксации обменного курса необходимы сохранение международных резервов и привлекательность гривни.

«У вкладчиков должна быть уверенность в том, что ставка по депозитам хотя бы частично защитит их средства от инфляции. Так что в контексте устойчивости валютного рынка и фиксированного обменного курса учетная ставка 25% помогла. Конечно, дискуссия, что что-то можно было сделать иначе, всегда актуальна, но пока результат на табло», — подчеркнул Лепушинский.

Он добавил, что второй действенный инструмент в удержании инфляции под контролем — ограничение объемов монетизации дефицита, так как Нацбанк зафиксировал прямую связь между монетизацией и давлением на валютном рынке.

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Директор департамента отметил, что на текущем этапе преимуществ от фиксации обменного курса по-прежнему больше недостатков. «Во-первых, фиксированный курс является якорем для стабилизации ожиданий. Сейчас трудно найти ему альтернативу, поскольку, несмотря на то, что инфляция контролируемая, она все еще высока, и мы еще не перешли к траектории ее снижения», — пояснил представитель Нацбанка.

Он добавил, что, во-вторых, у валютного рынка сегодня очень мало мощности для нахождения равновесия, поскольку спрос на валюту значителен, что связано, в том числе, с существенным дефицитом госбюджета, «который объективно в этих условиях должен быть».

«Пока мы не видим каких-либо значительных дисбалансов, связанных именно с фиксацией обменного курса», — констатировал Лепушинский.

По его словам, момент возврата к плавающему курсу связан не столько с какими-либо календарными датами, сколько с предпосылками. «Это произойдет тогда, когда у валютного рынка будет больше возможностей для самосбалансирования и поиска равновесия, когда будет альтернативный якорь для стабилизации ожиданий. До полномасштабного вторжения эту роль играла инфляция», — сказал директор департамента.

По его словам, очень трудно спрогнозировать момент, когда произойдет переход от фиксированного к плавающему обменному курсу. «Тем более что, скорее всего, это будет происходить постепенно», — отметил представитель Нацбанка.

Комментируя уровень учетной ставки, Лепушинский указал, что при его выборе необходимо смотреть на перспективу, то есть на ожидания и на прогноз инфляции. «Ожидания сейчас, несмотря на все вызовы войны, ниже учетной ставки. Относительно прогнозов: у нас будет определенное ускорение инфляции в ближайшие месяцы, но уже со второго квартала она начнет постепенно снижаться и станет ниже учетной ставки», — считает представитель НБУ.

Он также добавил, что центробанк не отказывается от своей инфляционной цели 5%.

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По материалам: Укррудпром

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