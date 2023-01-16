Курс доллара по отношению к мировым валютам упал до семимесячного минимума: что стало причиной — Finance.ua

Курс доллара по отношению к мировым валютам упал до семимесячного минимума: что стало причиной Сегодня 14:02 — Валюта

Курс доллара по отношению к мировым валютам упал до семимесячного минимума: что стало причиной

Индекс доллара США по отношению к корзине валют упал до семимесячного минимума 101,77. В понедельник, 16 января, продолжалась распродажа прошлой недели после того, как потребительские цены в США упали впервые более чем за 2,5 года.

Об этом сообщает Reuters

В связи с тем что инфляция в крупнейшей экономике мира демонстрирует признаки охлаждения, инвесторы все больше убеждаются в том, что ФРС близится к концу своего цикла повышения ставок и что ставки не будут столь высокими, как опасались ранее.

«Подтверждение замедления ценового давления вселяет надежду на дальнейшее падение индекса потребительских цен в ближайшие месяцы», — отмечают аналитики OCBC.

Агрессивное повышение процентной ставки ФРС явилось мощным фактором роста доллара на 8% в прошлом году.

Японская иена в понедельник выросла до семимесячного пика 127,215 доллара. Евро достиг нового девятимесячного максимума 1,0874 за доллар. Британский фунт достиг месячного пика 1,2288 за доллар.

Рынки США закрыты в понедельник в связи с праздником (Днем свободы вероисповедания), что делает торги менее активными.

Напомним, индекс доллара США, измеряющий доллар США по отношению к корзине валют, в 2022 году вырос более чем на 8%, что является максимальным показателем с 2015 года.

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