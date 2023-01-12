Аналитики Уолл-стрит считают, что рост евро только начинается — Finance.ua
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Аналитики Уолл-стрит считают, что рост евро только начинается

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Аналитики Уолл-стрит считают, что рост евро только начинается
Аналитики Уолл-стрит считают, что рост евро только начинается
Стратеги Deutsche Bank и Morgan Stanley считают, что курс евро может вырасти на фоне жаркой погоды в странах еврозоны. Эксперты этих банков прогнозируют подорожание евро до $1,15, а аналитики японского финансового холдинга Nomura International — до $1,1 до конца января.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Bloomberg.
«У нас отличная погода. Это очень надежная подушка безопасности, которая поможет еврозоне преодолеть рецессию», — сказал валютный стратег TD Securities Марк МакКормик в интервью Bloomberg TV.
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Портфельный менеджер компании Aegon Asset Management Гарет Хеттинбим также отметил, что риски снижения курса евро уменьшаются благодаря падению цен на газ.
В начале ноября биржевая цена газа на площадке ICE Futures впервые с сентября 2021 года упала ниже отметки в $700 за 1 тыс. кубометров. Это произошло на фоне теплой зимы в регионе и больших запасов газа в европейских хранилищах.
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Как пишет Bloomberg, стратеги JPMorgan Chase все еще настороженно относятся к восстановлению экономики в регионе, однако они уверены, что более «ястребиная» позиция Европейского Центрального банка (ЕЦБ) поддержит европейскую валюту.
Согласно прогнозам экспертов, в этом году ЕЦБ поднимет процентную ставку примерно на 150 б.п., тогда как от ФРС США ожидают повышения всего на 60 б.п.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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