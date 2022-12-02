В Morgan Stanley отметили снижение интереса розничных инвесторов к Bitcoin — Finance.ua
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В Morgan Stanley отметили снижение интереса розничных инвесторов к Bitcoin

Финтех и Карты
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В Morgan Stanley отметили снижение интереса розничных инвесторов к Bitcoin
В Morgan Stanley отметили снижение интереса розничных инвесторов к Bitcoin
На фоне затяжного кризиса на криптовалютном рынке интерес розничных инвесторов к цифровым активам ослаб, однако возрос спрос на регулируемые продукты со стороны клиентов традиционных учреждений. Об этом говорится в отчете инвестиционного банка Morgan Stanley, сообщает CoinDesk.
После коллапса FTX и Alameda Research рынок пересматривает стоимость выпущенных токенов и их использование в качестве маржинального обеспечения, отметили специалисты.
Опрошенные Morgan Stanley участники индустрии ожидают дальнейшей волны делевериджа и банкротств.
Респонденты затруднились назвать сроки окончания процесса, но выразили уверенность в дальнейшем развитии «криптографии, блокчейна и DLT, а также повышения их роли в торговле финансовыми активами».
По мнению аналитиков, текущий медвежий рынок напоминает события 2017–2018 годов, когда цена Bitcoin упала на 70% от своих пиков. Отличием выступает большее кредитное плечо, что вызвано повышением роли маркетмейкеров, торговых фирм и институционалов за счет снижения влияния розничных инвесторов.
В Morgan Stanley подчеркнули, что ключевым для участников индустрии остается создание инфраструктуры. Они также отметили, что, по мнению некоторых инвесторов, потребуется от 10 до 15 лет, прежде чем криптовалюты войдут в мейнстрим.
Ранее аналитики Glassnode указали на переход участников рынка от распределения к накоплению Bitcoin. Тенденция характерна почти для всех категорий и наиболее ярко выражена среди адресов, удерживающих менее 1 BTC.
Напомним, в JPMorgan спрогнозировали сохранение превосходства централизованных платформ над их децентрализованными аналогами вопреки краху FTX.
По материалам:
Forklog
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