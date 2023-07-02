Moodyʼs привлечет Microsoft и OpenAI для создания ИИ-помощника по оценке рисков — Finance.ua

Moodyʼs привлечет Microsoft и OpenAI для создания ИИ-помощника по оценке рисков 02.07.2023, 01:26 — Технологии&Авто

Moodyʼs привлечет Microsoft и OpenAI для создания ИИ-помощника по оценке рисков

Рейтинговая и исследовательская компания Moody’s Corp. использует Microsoft Corp. и OpenAI для создания ИИ-помощника, который поможет клиентам фирмы анализировать множество информации, необходимой для оценки рисков.

Об этом пишет Bloomberg.

Moody’s Research Assistant будет доступен клиентам, включая аналитиков, банкиров, консультантов, исследователей и инвесторов.

Компания рассчитывает предоставить версию для некоторых клиентов в конце этого года, сказал в интервью генеральный директор Роб Фаубер. По его словам, Moody’s также рассматривает будущих ИИ-помощников для таких задач, как кредитование и андеррайтинг.

Компания заявила, что уже внедрила технологию искусственного интеллекта от Microsoft для 14 000 сотрудников Moody’s, которые используют ее для поиска огромных массивов внутренней информации, включая базу данных Moody’s Orbis о компаниях.

«Эта технология имеет многообещающие перспективы, потому что она значительно упрощает изъятие разного контента и наборов данных, их объединение и предоставление информации очень естественным и интуитивно понятным способом», — сказал Фаубер.

Moody’s использует Office Microsoft и корпоративные облачные инструменты, а также перемещает некоторые из своих приложений в облако Azure, сказал Билл Борден, вице-президент Microsoft по международным финансовым услугам.

Moodyʼs также работало непосредственно с OpenAI, но, учитывая скорость и масштабы того, что они хотели сделать с технологией помощников, компания решила, что ей нужно участие Microsoft, добавил Фаубер.

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