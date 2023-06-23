ИИ подставил человека: впервые выписан штраф за дезинформацию, предоставленную нейросетью — Finance.ua

ИИ подставил человека: впервые выписан штраф за дезинформацию, предоставленную нейросетью Сегодня 18:43 — Технологии&Авто

ИИ подставил человека: впервые выписан штраф за дезинформацию, предоставленную нейросетью

Нью-Йоркская юридическая фирма Levidow, Levidow & Oberman PC получила штраф в размере $5000 за использование в судебном производстве фейковых цитат, сгенерированных искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Данное дело стало первым в мире, где ИИ подставил человека и стал причиной наказания.

Впрочем, как можно понять из вердикта суда, проблема заключалась не столько в искусственном интеллекте, сколько в том, что оштрафованные юристы сознательно проигнорировали признаки фейковости цитат, выданных нейросетью.

Более того, они продолжали настаивать на правдивости предоставленных данных даже после того, как они были разоблачены на использовании ИИ.

Как утверждает Bloomberg, юристами была использована нейросеть ChatGPT.

Как могло случиться, что юристы настолько доверились искусственному интеллекту, что взяли его информацию без проверки, Bloomberg не узнал. Просьба о комментарии была отклонена.

Читайте также: Инструменты для заработка с помощью ИИ

Напомним, компания Apple ограничила использование чат-бота ChatGPT от OpenAI и других внешних инструментов искусственного интеллекта для своих сотрудников, поскольку разрабатывает подобную технологию и беспокоится об утечке данных.

Компания Samsung запретила использование генеративных инструментов ИИ, таких как ChatGPT, в своих внутренних сетях и на принадлежащих компании устройствах из-за опасений, что загрузка конфиденциальной информации на эти платформы представляет риск для безопасности.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.