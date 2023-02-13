Moody's дало прогноз о войне и ее влиянии на экономику Украины — Finance.ua

Moody's дало прогноз о войне и ее влиянии на экономику Украины Сегодня 19:16 — Казна и Политика

Moody's дало прогноз о войне и ее влиянии на экономику Украины

российско-украинская война будет затяжной, а экономика Украины почувствует небольшое сокращение реального ВВП на 2% в 2023 году.

Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody's.

В то же время эксперты считают, что за этим начнется умеренное восстановление экономической активности в 2024 году, которое будет обусловлено крупномасштабной реконструкцией.

"Несмотря на высокую степень неопределенности развития военного конфликта, в своем базовом сценарии Moody's ожидает сохранения макроэкономической и финансовой стабильности", - добавляется в прогнозе.

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По данным аналитиков, война и вызванное ею перемещением 20% населения увеличили риски для здоровья и безопасности и ограничили доступ к основным услугам и жилью для украинцев.

"Экономический спад, вызванный войной, привел к значительному росту безработицы и бедности. Это будет отражаться на кредитоспособности Украины на протяжении многих лет, учитывая большие финансовые потребности, возникающие в связи с реконструкцией критически важной инфраструктуры", - считают эксперты.

В то же время структура варрантов с привязкой к ВВП, выпущенных в рамках реструктуризации долга в 2015 году, также несет фискальный риск в среднесрочной перспективе. Так, при сценарии сильного роста, вызванного восстановлением, это может привести к большим выплатам по инструментам.

Справка Finance.ua:

по данным ООН, в результате полномасштабной войны, развязанной россией против Украины, украинская экономика сократилась более чем на 35%;

заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ранее отмечал, что украинская экономика нащупала «дно» в 2022 году и может вернуться к росту уже в этом году.



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УНІАН По материалам:

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