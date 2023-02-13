Moody's дало прогноз о войне и ее влиянии на экономику Украины — Finance.ua

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Moody's дало прогноз о войне и ее влиянии на экономику Украины

Казна и Политика
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Moody's дало прогноз о войне и ее влиянии на экономику Украины
Moody's дало прогноз о войне и ее влиянии на экономику Украины
российско-украинская война будет затяжной, а экономика Украины почувствует небольшое сокращение реального ВВП на 2% в 2023 году.
Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody's.
В то же время эксперты считают, что за этим начнется умеренное восстановление экономической активности в 2024 году, которое будет обусловлено крупномасштабной реконструкцией.
"Несмотря на высокую степень неопределенности развития военного конфликта, в своем базовом сценарии Moody's ожидает сохранения макроэкономической и финансовой стабильности", - добавляется в прогнозе.
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По данным аналитиков, война и вызванное ею перемещением 20% населения увеличили риски для здоровья и безопасности и ограничили доступ к основным услугам и жилью для украинцев.
"Экономический спад, вызванный войной, привел к значительному росту безработицы и бедности. Это будет отражаться на кредитоспособности Украины на протяжении многих лет, учитывая большие финансовые потребности, возникающие в связи с реконструкцией критически важной инфраструктуры", - считают эксперты.
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В то же время структура варрантов с привязкой к ВВП, выпущенных в рамках реструктуризации долга в 2015 году, также несет фискальный риск в среднесрочной перспективе. Так, при сценарии сильного роста, вызванного восстановлением, это может привести к большим выплатам по инструментам.

Справка Finance.ua:

  • по данным ООН, в результате полномасштабной войны, развязанной россией против Украины, украинская экономика сократилась более чем на 35%;
  • заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ранее отмечал, что украинская экономика нащупала «дно» в 2022 году и может вернуться к росту уже в этом году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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