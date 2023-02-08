Bloomberg объяснил, почему российская экономика до сих пор держится под давлением санкций — Finance.ua
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Bloomberg объяснил, почему российская экономика до сих пор держится под давлением санкций

Мир
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Bloomberg объяснил, почему российская экономика до сих пор держится под давлением санкций
Bloomberg объяснил, почему российская экономика до сих пор держится под давлением санкций
Состояние российской экономики пока что значительно лучше, чем прогнозировали многие аналитики после вторжения россии в Украину. Все это благодаря рекордным государственным и частным расходам, направленным на инвестиции. Именно это помогло российской экономике почти безболезненно пережить большинство санкций и их последствия. И все же экономисты сходятся во мнении, что эффект от затрат временный и в 2023 году он скорее всего закончится.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Массовый выход иностранных компаний, а также ограничения, запрещающие сотрудничество с российскими компаниями, привели к необходимости наращивать собственное производство, что вызвало настоящий бум внутренних инвестиций. Агентство отмечает, что почти сразу после вторжения эксперты Bloomberg прогнозировали обвал инвестиций на 20% по итогам года, однако, вопреки ожиданиям, они выросли на 6%. Компании вкладывались в собственное производство, российские аналоги программного обеспечения, логистические решения, оборудование.
Главным источником финансирования инвестиций в 2022 году стали внутренние средства компаний и предпринимателей — на них пришлось 56,3% всех вложений, на втором месте — государственные инвестиции (17,8%), третье — банковское кредитование (11,4%). Около 8,6% — другие источники финансирования, а 5,4% — другие источники кредитования.
Однако экономисты полагают, что в 2023 году рассчитывать на дальнейший рост инвестиций не стоит. Bloomberg прогнозирует снижение их объема по итогам года на 5%, что считается очень плохим показателем для экономики, пытающейся выбраться из рецессии.
Снижение доходов и давление со стороны санкций неизбежно приведут к сокращению инвестиций, считают аналитики.
Bloomberg признает, что положительный эффект от инвестиций действительно есть. Так, например, в Псковской области в ближайшее время будет запущено производство промышленных аккумуляторов, в республике Чувашия начнут выпускать перекись водорода, которая должна полностью покрыть внутренний спрос, а в Московской области наладят производство гидравлического оборудования и фармацевтики.
Значительная часть новых производств запускается за счет государства, однако качество продукции вызывает вопросы. Оно напоминает, что это признавал даже Банк россии, который называл этот процесс «обратной индустриализацией» — когда россия будет значительно переплачивать за создание товаров более низкого качества, чем те, к которым уже привыкла экономика.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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