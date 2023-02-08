Bloomberg объяснил, почему российская экономика до сих пор держится под давлением санкций — Finance.ua

Bloomberg объяснил, почему российская экономика до сих пор держится под давлением санкций Сегодня 21:38 — Мир

Bloomberg объяснил, почему российская экономика до сих пор держится под давлением санкций

Состояние российской экономики пока что значительно лучше, чем прогнозировали многие аналитики после вторжения россии в Украину. Все это благодаря рекордным государственным и частным расходам, направленным на инвестиции. Именно это помогло российской экономике почти безболезненно пережить большинство санкций и их последствия. И все же экономисты сходятся во мнении, что эффект от затрат временный и в 2023 году он скорее всего закончится.

Об этом пишет агентство Bloomberg

Массовый выход иностранных компаний, а также ограничения, запрещающие сотрудничество с российскими компаниями, привели к необходимости наращивать собственное производство, что вызвало настоящий бум внутренних инвестиций. Агентство отмечает, что почти сразу после вторжения эксперты Bloomberg прогнозировали обвал инвестиций на 20% по итогам года, однако, вопреки ожиданиям, они выросли на 6%. Компании вкладывались в собственное производство, российские аналоги программного обеспечения, логистические решения, оборудование.

Главным источником финансирования инвестиций в 2022 году стали внутренние средства компаний и предпринимателей — на них пришлось 56,3% всех вложений, на втором месте — государственные инвестиции (17,8%), третье — банковское кредитование (11,4%). Около 8,6% — другие источники финансирования, а 5,4% — другие источники кредитования.

Однако экономисты полагают, что в 2023 году рассчитывать на дальнейший рост инвестиций не стоит. Bloomberg прогнозирует снижение их объема по итогам года на 5%, что считается очень плохим показателем для экономики, пытающейся выбраться из рецессии.

Снижение доходов и давление со стороны санкций неизбежно приведут к сокращению инвестиций, считают аналитики.

Bloomberg признает, что положительный эффект от инвестиций действительно есть. Так, например, в Псковской области в ближайшее время будет запущено производство промышленных аккумуляторов, в республике Чувашия начнут выпускать перекись водорода, которая должна полностью покрыть внутренний спрос, а в Московской области наладят производство гидравлического оборудования и фармацевтики.

Значительная часть новых производств запускается за счет государства, однако качество продукции вызывает вопросы. Оно напоминает, что это признавал даже Банк россии, который называл этот процесс «обратной индустриализацией» — когда россия будет значительно переплачивать за создание товаров более низкого качества, чем те, к которым уже привыкла экономика.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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