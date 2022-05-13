monobank возобновляет кредитование — Finance.ua

monobank возобновляет программы кредитования: «Рассрочку» и «Покупку по частям».
Об этом сообщил соучредитель Олег Гороховский в Facebook.
«Утром возобновили кредитование. Около 600 000 клиентов, суммарно на 18 млрд гривен кредитных лимитов на рассрочку и „Покупку по частям“! День-два будет проливаться такой массив лимитов», — сказано в сообщении.
По его мнению, после monobank и другие банки начнут возобновлять кредитование.
«Нам нужно поддерживать экономику, потребление и бизнес в Украине. Каждый на своем месте», — добавил Гороховский.
Ранее он также заявлял, что monobank планирует выдать по программам кредитования около 10 миллиардов грн.
Справка Finance.ua:
в период действия кредитных каникул более 70% клиентов monobank продолжали вносить обязательные платежи по кредитным картам. Важным фактором для этого стала государственная выплата 6500 грн. При этом проценты по кредитам monobank не смог отменить из-за отсутствия такой поддержки, как у государственных банков;
monobank в первом квартале года отчитался об убытке в 109,6 млн грн.