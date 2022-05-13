monobank возобновляет кредитование — Finance.ua

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monobank возобновляет кредитование

Сегодня 12:03Кредит&Депозит
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monobank возобновляет кредитованиеmonobank возобновляет кредитование
monobank возобновляет программы кредитования: «Рассрочку» и «Покупку по частям».
Об этом сообщил соучредитель Олег Гороховский в Facebook.
«Утром возобновили кредитование. Около 600 000 клиентов, суммарно на 18 млрд гривен кредитных лимитов на рассрочку и „Покупку по частям“! День-два будет проливаться такой массив лимитов», — сказано в сообщении.
По его мнению, после monobank и другие банки начнут возобновлять кредитование.
«Нам нужно поддерживать экономику, потребление и бизнес в Украине. Каждый на своем месте», — добавил Гороховский.
Ранее он также заявлял, что monobank планирует выдать по программам кредитования около 10 миллиардов грн.

Справка Finance.ua:

  • в период действия кредитных каникул более 70% клиентов monobank продолжали вносить обязательные платежи по кредитным картам. Важным фактором для этого стала государственная выплата 6500 грн. При этом проценты по кредитам monobank не смог отменить из-за отсутствия такой поддержки, как у государственных банков;
  • monobank в первом квартале года отчитался об убытке в 109,6 млн грн.

Что нужно знать, если собрались перевести деньги с карты на карту другого банка

По материалам: Finance.ua
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