monobank приобрел сервис TakeUsEat — Finance.ua

monobank приобрел сервис TakeUsEat Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

monobank приобрел сервис TakeUsEat

monobank приобрел сервис по бронированию столиков в заведениях TakeUsEat. Теперь он станет частью экосистемы expirenza by mono.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

TakeUsEat в 2020 году основали Александр Леськив, Наталья Шкаровская, Серафима Лопухина и Ольга Кирдяева.

По словам Гороховского, работа над ним стартовала как студенческое хобби. «Нас очень вдохновляют молодые команды, способные самостоятельно создать и развивать уникальный продукт. TakeUsEat станет частью экосистемы expirenza by mono, которая дает ресторанам один QR на меню, оплату, чаевые, отзывы и оценки», — добавил он.

Банкир добавил, что теперь гости получат еще и удобное бронирование столиков, а рестораны — еще больше полезной аналитики.

В общей сложности expirenza by mono подключили уже более 1100 заведений.

Справка Finance.ua:

monobank не планирует добавлять Bitcoin в качестве опции оплаты для своих услуг;

в мобильном приложении monobank появилась возможность открыть счет для самозанятых лиц. Услуга начинает действовать с 14 июня.

Економічна Правда По материалам:

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