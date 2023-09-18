monobank приобрел сервис TakeUsEat — Finance.ua

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monobank приобрел сервис TakeUsEat

Фондовый рынок
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monobank приобрел сервис TakeUsEat
monobank приобрел сервис TakeUsEat
monobank приобрел сервис по бронированию столиков в заведениях TakeUsEat. Теперь он станет частью экосистемы expirenza by mono.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
TakeUsEat в 2020 году основали Александр Леськив, Наталья Шкаровская, Серафима Лопухина и Ольга Кирдяева.
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По словам Гороховского, работа над ним стартовала как студенческое хобби. «Нас очень вдохновляют молодые команды, способные самостоятельно создать и развивать уникальный продукт. TakeUsEat станет частью экосистемы expirenza by mono, которая дает ресторанам один QR на меню, оплату, чаевые, отзывы и оценки», — добавил он.
Банкир добавил, что теперь гости получат еще и удобное бронирование столиков, а рестораны — еще больше полезной аналитики.
В общей сложности expirenza by mono подключили уже более 1100 заведений.

Справка Finance.ua:

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По материалам:
Економічна Правда
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