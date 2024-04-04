monobank обновил дизайн приложения (видео) — Finance.ua

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monobank обновил дизайн приложения (видео)

Финтех и Карты
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monobank обновил дизайн приложения (видео)
monobank обновил дизайн приложения (видео)
Приложение monobank получило новый дизайн.
Об этом сообщил соучредитель мобильного банка Олег Гороховский в Facebook.
«Запускаем monobank 2.0 — редизайн приложения monobank», — написал Гороховский.
По его словам, на старте у банка была только одна карта, поэтому дизайн задумывался именно под нее.
«А сейчас у нас уже и разные карты, и ФЛПы, и еще много всего в планах. Потому что хотим делать новые продукты. И потому что не привыкли стоять на месте», — добавил банкир.

Что нового

«Теперь можно открыть общую выписку всех-всех ваших карт, просто свайпнув вправо. И не надо куда-то нажимать, чтобы переходить от карты к карте, потому что все делается свайпами. И еще много деталей, которые лучше почувствовать, чем о них читать», — написал Гороховский.
monobank обновил дизайн приложения (видео)

Как перейти на новый дизайн

В финучреждении решили дать пользователям выбор, когда именно обновлять дизайн, поэтому в разделе «Еще» появилась соответствующая кнопка. Однако можно перейти и обратно к старому дизайну в том же разделе.
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«Но все новые вещи будем в дальнейшем делать только в новом дизайне», — подчеркнул Гороховский.
Напомним, во время FinAwards, состоявшегося 29 марта в Киеве, определили победителя в номинации «Лучший мобильный банк». Победу и звание лучшего мобильного банка получило приложение от monobank | Universal Bank.

Справка Finance.ua:

  • monobank запустил «Боевые». Это как чаевые, только чаевые — это благодарность за сервис, а Боевые — это благодарность за жизнь. При оплате счета по QR-коду в заведениях, активирующих этот сервис, после экрана чаевых появится новый экран Боевых, где украинцы смогут отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды войска.
  • ранее monobank создал новый инструмент для монетизации творчества — База от monobank. Благодаря этому инструменту зрители стримеров смогут донатить и подписываться на его ФЛП.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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