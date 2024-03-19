IBAN и сохранение чужих сборов: monobank расширил возможности банок — Finance.ua

IBAN и сохранение чужих сборов: monobank расширил возможности банок
За время работы «Банок» от monobank было собрано около 50 млрд грн. Очевидно, что этот инструмент пользуется популярностью среди украинцев, и mono решил расширить его возможности.
Об этом написал соучредитель банка Олег Гороховский.
«Мы не прекращаем работать над тем, чтобы темпы ваших сборов не спадали», — отметил Гороховский.
Поэтому для удобства добавили еще следующие функции:
- Возможность сохранять чужие банки к себе. Для этого нужно перейти по ссылке в приложение и нажать флажок. Это позволит держать все интересные банки под рукой, постоянно мониторить процессы сбора или вести homescreen-виджет и настраивать периодические отчисления на выбранные сборы.
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- Для удобства юридических лиц для банок добавили IBAN. Теперь предприниматели легче могут присоединиться к сбору, потому что юрлица не могут просто так закидывать донаты, им нужны реквизиты. Если волонтер зарегистрирован в реестре волонтеров, то предпринимателям не нужно будет платить налог. Вероятнее всего, юрлицо попросит вас написать официальное приглашение присоединиться к сбору, поэтому вы можете шаблон заявления забрать здесь или спросить у службы поддержки.
- Фонды смогут открывать много сборов одновременно.
Позже появится возможность прикреплять отчет в банку после ее разбития — посмотреть его можно будет по ссылке на разбитую банку. Возможно, функция появится в следующем релизе, написал Гороховский.
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