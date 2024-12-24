Молдове разрешили импорт электроэнергии из ЕС по квотам Украины — Finance.ua

Молдове разрешили импорт электроэнергии из ЕС по квотам Украины Сегодня 19:45 — Энергетика

Молдова получила возможность увеличить квоту на импорт электроэнергии из ЕС. Государственный секретарь Минэнерго Молдовы Константин Боросан объяснил, как страна планирует минимизировать дефицит электроэнергии для Правобережья, пишет News Maker

«Благодаря поддержке ЕС, Европейской сети системных операторов передачи (ENTSO-E) и транспортных операторов электроэнергии Румынии, Украины, Польши, Словакии, Венгрии, секретариата Энергетического сообщества и Румынии, мы нашли механизм увеличения возможностей импорта», — написал Боросан в сообщении в Facebook.

По словам Константина Боросана, решение состоит в том, чтобы взять неиспользованную мощность общей квоты Молдовы и Украины на импорт электроэнергии из ЕС, а также использовать линии электропередачи между Молдовой и Румынией 110 кВ. К тому же, Молдова может транспортировать через них более 100 МВт электроэнергии.

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Молдова и Украина имеют общую квоту на импорт электроэнергии из ЕС — 2100 МВт, из которых 315 МВт приходится на Молдову, а остальное — на Украину. Эта квота для электропередачи 400 кВ. Линия проходит через Исакцы Одесской области Украины, а затем в Вулканешту. Оттуда европейская электроэнергия транспортируется в Приднестровье, а затем на Правобережье.

Тем не менее, эта линия электропередачи не единственная, кроме нее, между Молдовой и Румынией, есть еще три линии 110 кВ.

В обновленном плане, представленном Borosan, уже указана доля электроэнергии ЕС в 400 МВт, из которых 200 МВт — прямые контракты с румынскими Nuclearelectrica и Petrom, и еще 200 МВт на румынской бирже OPCOM. При таком сценарии дефицит электроэнергии, по прогнозам Минэнерго, в час пик составляет около 60 МВт.

Последний раз правобережная Молдова не использовала электроэнергию от молдавской GREC в ноябре 2022 года. Молдова также использовала часть квоты, выделенной Украине.

Молдавские эксперты отмечают, что ситуация в энергетической сфере Украины ухудшилась из-за массированных атак на ее энергетическую инфраструктуру со стороны россии. Поэтому она также нуждается в электроэнергии.

УНН По материалам:

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