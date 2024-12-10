Молдова получит от ЕС оборудование для перехвата дронов — Finance.ua
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Молдова получит от ЕС оборудование для перехвата дронов

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Молдова получит от Европейского союза (ЕС) оборудование для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Решение уже было принято в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса, которого цитирует Radio Moldova.
По словам Мажейкса, оборудование поступит в Молдову не ранее 2025 года.
«Если это оборудование поступит в Республику Молдова, то это поможет предотвратить ситуации, когда беспилотники из-за границы проникают на территорию Республики Молдова», — пояснил он.

Нарушение воздушного пространства во время обстрелов Украины

С самого начала полномасштабного вторжения несколько единиц российских беспилотников были замечены в районах Кэушень, Криулень, Рышкань, а также в муниципалитете Кишинева.
В том же числе, как пишет «Радио Молдова», 31 октября 2022 года в северной части города Наславча Окницкого района упали обломки вражеской ракеты, сбитой украинским зенитным комплексом.
Отдельно добавим, что российские средства воздушной атаки нарушали воздушное пространство не только Молдовы, но и Польши. Варшава регулярно поднимает в воздух авиацию на фоне масштабных обстрелов россии по территории Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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