Молдова возобновила закупки газа у российского «Газпрома» — Finance.ua

Молдова возобновила закупки газа у российского «Газпрома» Сегодня 06:29 — Энергетика

В марте после перерыва примерно в три месяца Молдова возобновила закупки газа у российского «Газпрома».

Об этом сообщил глава государственного дистрибьютора природного газа «Молдовагаз» Вадим Чебан, пишет Reuters

«В марте текущего года „Газпром“ на основании действующего контракта обеспечивал поставки природного газа в Республику Молдова в общем объеме 176,7 млн ​​кубометров в месяц, или 5,7 млн ​​кубометров в сутки», — заявил Чебан.

Читайте также Сотни «танкеров-призраков» с российской нефтью в Финском заливе угрожают судоходству

Издание напоминает, что с декабря «Газпром» обеспечивал поставки только в поддерживаемое россией непризнанное Приднестровье.

Поставки голубого топлива вызвали постоянное напряжение между Молдовой и россией, и до конца прошлого года Молдова полагалась почти исключительно на «Газпром» относительно импорта газа и российских энергоносителей.

Чебан сказал, что решение возобновить закупку газа для производства электроэнергии было принято из-за того, что цена «Газпрома» была «почти идентичной» той, которую предоставил отечественный поставщик Energocom в этом месяце.

Читайте также Украина будет покупать газ вместе со странами ЕС

Ранее Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что не исключает, что на каком-то этапе все поставки газа от «Газпрома» будут прекращены.

«Будут последствия, которые нам всем придется пережить», — сказал Парликов.

Ранее российский газовый монополист «Газпром» заявил, что некоторая часть поставок поставляемого в Молдову газа оседает в украинских газохранилищах. Поэтому «Газпром» снизил объемы поставок газа в Молдову.

Власти Молдовы в свою очередь заявили о намерении подать иск в суд на российскую компанию «Газпром» за провоцирование энергетического кризиса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.