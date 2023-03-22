Молдова возобновила закупки газа у российского «Газпрома» — Finance.ua
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Молдова возобновила закупки газа у российского «Газпрома»

Энергетика
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В марте после перерыва примерно в три месяца Молдова возобновила закупки газа у российского «Газпрома».
Об этом сообщил глава государственного дистрибьютора природного газа «Молдовагаз» Вадим Чебан, пишет Reuters.
«В марте текущего года „Газпром“ на основании действующего контракта обеспечивал поставки природного газа в Республику Молдова в общем объеме 176,7 млн ​​кубометров в месяц, или 5,7 млн ​​кубометров в сутки», — заявил Чебан.
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Издание напоминает, что с декабря «Газпром» обеспечивал поставки только в поддерживаемое россией непризнанное Приднестровье.
Поставки голубого топлива вызвали постоянное напряжение между Молдовой и россией, и до конца прошлого года Молдова полагалась почти исключительно на «Газпром» относительно импорта газа и российских энергоносителей.
Чебан сказал, что решение возобновить закупку газа для производства электроэнергии было принято из-за того, что цена «Газпрома» была «почти идентичной» той, которую предоставил отечественный поставщик Energocom в этом месяце.
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Ранее Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что не исключает, что на каком-то этапе все поставки газа от «Газпрома» будут прекращены.
«Будут последствия, которые нам всем придется пережить», — сказал Парликов.
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Ранее российский газовый монополист «Газпром» заявил, что некоторая часть поставок поставляемого в Молдову газа оседает в украинских газохранилищах. Поэтому «Газпром» снизил объемы поставок газа в Молдову.
Власти Молдовы в свою очередь заявили о намерении подать иск в суд на российскую компанию «Газпром» за провоцирование энергетического кризиса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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