Украина будет покупать газ вместе со странами ЕС — Finance.ua
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Украина будет покупать газ вместе со странами ЕС

Энергетика
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Украина станет участником проекта по совместной закупке газа вместе с другими странами Европейского Союза.
Об этом сообщает британское издание The Guardian.
«Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 миллиарда кубометров дополнительного газа», — сказала комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон на встрече законодателей Евросоюза.
Отмечается, что страны ЕС планируют подписать свои первые контракты на совместную покупку газа уже этим летом. Напомним, что Европейский Союз разработал новый механизм по снижению цены на газ и для обеспечения стабильной поставки. Здесь решили производить совместные закупки газа на регулярной основе, чтобы обеспечить блоку достаточное количество топлива.
2 декабря страны «Группы семи» (G7), Австралия и страны Европейского Союза договорились об ограничении цены на нефть из россии на уровне $60 долларов за один баррель.
По материалам:
ua.news
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