Могут ли украинцы в Польше пожениться через «Дія» — Finance.ua

Могут ли украинцы в Польше пожениться через «Дія» Сегодня 07:30 — Личные финансы

Могут ли украинцы в Польше пожениться через «Дія»

Бракосочетание онлайн через приложение «Дія» стало настоящей революцией для украинцев. Этот сервис позволяет молодоженам зарегистрировать брак в несколько кликов, без необходимости посещать официальные учреждения, что значительно упрощает процесс.

Об этом пишет in Poland.

Для многих это не только удобство, но и возможность избежать бюрократии и длительных очередей, типичных для традиционной регистрации брака.

Сервис особенно актуален для военных, которые из-за своей службы не могут физически присутствовать при подаче заявления или на церемонии бракосочетания. Благодаря новой функции в «Дія», защитники Украины могут жениться, даже находясь на передовой, что дает им возможность не откладывать важные жизненные решения.

Однако вопрос о доступности этого сервиса для украинцев, находящихся в Польше, требует уточнения. На данный момент функция бракосочетания через «Дія» действует на территории Украины. В то же время украинцы в Польше могут воспользоваться сервисом при наличии украинских документов и доступа к приложению, однако официальная регистрация брака будет возможна только на территории Украины.

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Для временно проживающих в Польше украинских беженцев этот сервис может стать альтернативой, если пара планирует вернуться в Украину для официальной регистрации или оформления других документов.

Напомним, в сентябре Минцифры запустило услугу регистрации брака онлайн в «Дія».

Как воспользоваться услугой:

1. Обновите «Дія» и зайдите в Сервисы — Брак онлайн.

2. Выберите Сделать предложение и отправьте уведомление половинке на удобный мессенджер.

3. Возлюбленный человек получит его и должен ответить в течение 14 дней.

4. После согласия представьте свои данные для заявления в течение 12 часов.

5. Система предложит свободные даты — ближайшие для церемонии будут через 5 дней.

Уже в день свадьбы зайдите по ссылке в «Дія» на онлайн-церемонию, где вас ждет работник Цифрового ГРАГСа. Процесс женитьбы длится до 30 минут. Все, что от вас требуется — смартфон и интернет.

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