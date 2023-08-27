Могут ли физлица-«единщики» получать доход в криптовалюте: разъяснение — Finance.ua

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Могут ли физлица-«единщики» получать доход в криптовалюте: разъяснение

Криптовалюта
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Могут ли физлица-«единщики» получать доход в криптовалюте: разъяснение
Могут ли физлица-«единщики» получать доход в криптовалюте: разъяснение
Физическое лицо — предприниматель — плательщик единого налога, во избежание нарушений по применению упрощенной системы налогообложения, не может получать доход в криптовалюте, поскольку на сегодняшний день криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Согласно налоговому кодексу, доходом физического лица — предпринимателя — плательщика единого налога является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме.
При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическому лицу и используемого в его хозяйственной деятельности.
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Плательщики ЕН, в частности ФЛП, обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, в случае применения иного способа расчетов, чем указанные в п. 291.6 НКУ, — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в которому допущен такой метод расчетов.
При этом предусмотрено, что плательщики ЕН І - ІІІ групп должны осуществлять расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) исключительно в денежной форме — наличной или безналичной (в том числе с использованием электронных денег).
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На сегодняшний день криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней.
Вместе с тем с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, определения прав и обязанностей участников рынка виртуальных активов, основы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов на сегодняшний день принят Закон Украины от 17 февраля 2022 года № 2074-IX «О виртуальных активах», который вступит в силу со дня вступления в силу изменений в НКУ по особенностям налогообложения операций с виртуальными активами.

Путь к финансовой независимости: как можно зарабатывать на криптовалютах

По материалам:
Судебно-юридична газета
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