Могут ли физлица-«единщики» получать доход в криптовалюте: разъяснение — Finance.ua

Могут ли физлица-«единщики» получать доход в криптовалюте: разъяснение Сегодня 19:33 — Криптовалюта

Могут ли физлица-«единщики» получать доход в криптовалюте: разъяснение

Физическое лицо — предприниматель — плательщик единого налога, во избежание нарушений по применению упрощенной системы налогообложения, не может получать доход в криптовалюте, поскольку на сегодняшний день криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Согласно налоговому кодексу, доходом физического лица — предпринимателя — плательщика единого налога является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме.

При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическому лицу и используемого в его хозяйственной деятельности.

Плательщики ЕН, в частности ФЛП, обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, в случае применения иного способа расчетов, чем указанные в п. 291.6 НКУ, — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в которому допущен такой метод расчетов.

При этом предусмотрено, что плательщики ЕН І - ІІІ групп должны осуществлять расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) исключительно в денежной форме — наличной или безналичной (в том числе с использованием электронных денег).

На сегодняшний день криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней.

Вместе с тем с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, определения прав и обязанностей участников рынка виртуальных активов, основы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов на сегодняшний день принят Закон Украины от 17 февраля 2022 года № 2074-IX «О виртуальных активах», который вступит в силу со дня вступления в силу изменений в НКУ по особенностям налогообложения операций с виртуальными активами.

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