Что обязательно должны сделать ФЛП, вернувшиеся с 2% на старые группы — Finance.ua

Что обязательно должны сделать ФЛП, вернувшиеся с 2% на старые группы
С 1 августа 2023 г. в Украине отменили возможность для физлиц-предпринимателей и юрлиц применять ставку единого налога в 2% от дохода.
Автор Telegram-канала о налогах для ФЛП «Твой бухгалтер» напоминает, что следует сделать ФЛП в случае, если он вернулся со ставки в 2% на свою старую ставку.
В частности, физлицам-предпринимателям, которые с 1 августа вернулись с 2% на свою предыдущую ставку и группу, нужно проверить количество работников и виды деятельности. Следует успеть с этим до 1 сентября 2023 года.
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Относительно количества работников в Налоговом кодексе действуют следующие ограничения:
- 1 группа упрощенной системы — без работников;
- 2 группа — до 10 работников;
- 3 группа — без ограничений.
Автор канала приводит следующий пример: ФЛП с 1.08.23 вернулся на предыдущую 1 группу, но при нахождении на 3 группе 2% успел нанять двух человек. Их придется уволить, ведь 1 группа упрощенки не имеет права нанимать работников.
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Также следует проверить виды деятельности, ведь с 1 августа возвращаются и ограничения из Налогового кодекса, в частности, запрет таких видов деятельности:
- азартные игры;
- обмен иностранной валюты;
- подакцизные товары (за исключением: продажа горюче-смазочных материалов до 20 литров, пива, сидра, пери (без добавления спирта) и столовых вин);
- драгоценные металлы и камни (исключение: разрешено 3 группе);
- финансовое посредничество и страхование (исключение: страховые агенты, сюрвейеры, аварийные комиссары и аджастеры);
- управление;
- почта и связь (исключение: курьерская деятельность только для 2−3 группы, услуги доступа в интернет только для 3 группы);
- предметы искусства и антиквариат;
- гастрольные мероприятия;
- аудиторская деятельность;
- технические испытания и исследования;
- операции с недвижимостью (разрешено для 3 группы, а также сдача в аренду разрешена 2 группе).
Например, ФЛП перешел со 2 группы на 3 группу 2% и начал заниматься продажей ювелирных изделий. С 1 августа он вернулся в предыдущую 2 группу, а для нее такая деятельность запрещена. Поэтому ФЛП должен убрать из реестра плательщиков единого налога коды КВЭД по ювелирной деятельности.
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