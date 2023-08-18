Что обязательно должны сделать ФЛП, вернувшиеся с 2% на старые группы — Finance.ua
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Что обязательно должны сделать ФЛП, вернувшиеся с 2% на старые группы

Казна и Политика
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Что обязательно должны сделать ФЛП, вернувшиеся с 2% на старые группы
Что обязательно должны сделать ФЛП, вернувшиеся с 2% на старые группы
С 1 августа 2023 г. в Украине отменили возможность для физлиц-предпринимателей и юрлиц применять ставку единого налога в 2% от дохода.
Автор Telegram-канала о налогах для ФЛП «Твой бухгалтер» напоминает, что следует сделать ФЛП в случае, если он вернулся со ставки в 2% на свою старую ставку.
В частности, физлицам-предпринимателям, которые с 1 августа вернулись с 2% на свою предыдущую ставку и группу, нужно проверить количество работников и виды деятельности. Следует успеть с этим до 1 сентября 2023 года.
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Относительно количества работников в Налоговом кодексе действуют следующие ограничения:
  • 1 группа упрощенной системы — без работников;
  • 2 группа — до 10 работников;
  • 3 группа — без ограничений.
Автор канала приводит следующий пример: ФЛП с 1.08.23 вернулся на предыдущую 1 группу, но при нахождении на 3 группе 2% успел нанять двух человек. Их придется уволить, ведь 1 группа упрощенки не имеет права нанимать работников.
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Также следует проверить виды деятельности, ведь с 1 августа возвращаются и ограничения из Налогового кодекса, в частности, запрет таких видов деятельности:
  • азартные игры;
  • обмен иностранной валюты;
  • подакцизные товары (за исключением: продажа горюче-смазочных материалов до 20 литров, пива, сидра, пери (без добавления спирта) и столовых вин);
  • драгоценные металлы и камни (исключение: разрешено 3 группе);
  • финансовое посредничество и страхование (исключение: страховые агенты, сюрвейеры, аварийные комиссары и аджастеры);
  • управление;
  • почта и связь (исключение: курьерская деятельность только для 2−3 группы, услуги доступа в интернет только для 3 группы);
  • предметы искусства и антиквариат;
  • гастрольные мероприятия;
  • аудиторская деятельность;
  • технические испытания и исследования;
  • операции с недвижимостью (разрешено для 3 группы, а также сдача в аренду разрешена 2 группе).
Например, ФЛП перешел со 2 группы на 3 группу 2% и начал заниматься продажей ювелирных изделий. С 1 августа он вернулся в предыдущую 2 группу, а для нее такая деятельность запрещена. Поэтому ФЛП должен убрать из реестра плательщиков единого налога коды КВЭД по ювелирной деятельности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Ain.Ua
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