Какие изменения ожидаются для ФЛП с 1 августа — Finance.ua

Какие изменения ожидаются для ФЛП с 1 августа Сегодня 16:00

Какие изменения ожидаются для ФЛП с 1 августа

Законопроект № 8401 вступает в силу уже с 1 августа. Что нужно знать ФЛПам об изменениях, чтобы не нарваться на нарушения.

Возврат довоенных налогов — это одно из ключевых требований МВФ в рамках Меморандума новой мониторинговой программы для Украины (PMB). Если Украина выполнит требования Меморандума, уже в этом году сможет рассчитывать на финансирование по программе Upper-Credit Tranche. Наша экономика очень сильно пострадала от войны, поэтому без финансирования МВФ удержать ее хоть какую-то стабильность будет просто невозможно.

Что будет с Единым налогом в 2%

ФЛП 3 группы и юридические лица больше не смогут уплачивать Единый налог в размере 2% от суммы дохода. Эту возможность упразднили. Далее возможны следующие варианты развития событий:

ФЛПы самостоятельно выберут, по какой ставке платить налоги (соответствующее заявление нужно подать до августа);

если они этого не сделают, их автоматически переведут на налоговую ставку, на которой они находились до войны;

если ФЛП зарегистрирован во время войны и предприниматель выбрал ставку в 2%, его автоматически перебросит к Плательщикам Единого налога со ставкой в ​​5%.

Важно! С началом полномасштабной войны в Украине отменили обязательную оплату ЕСВ для ФЛП 1 и 2 группы. С 1 августа 2023 года обязательные платежи снова вступают в силу.

Что с доходами, которые были получены во время пребывания на 2% ЕН

Те доходы, которые предприниматели получали, пока находились на 2% ставке ЕП, в годовой лимит включаться не будут. Лимит просто пропорционально уменьшат, чтобы у предпринимателей не возникло проблем.

То есть для предпринимателей, которые с 1 августа возвращаются к уплате Единого налога в размере 5%, годовой лимит дохода составит 3 257 875 гривен, то есть 5 месяцев из 12. Прибыли за время пребывания на ставке в 2% сюда не входят.

ФЛПы на прифронтовых территориях: как будут платить

Поскольку предприниматели вблизи линии столкновения работают в сложнейших и опасных условиях, то для них пока действуют особые правила. В частности, закон разрешает предпринимателям на прифронтовых территориях и территориях возможных боевых действий платить ЕСВ и Единый налог добровольно.

Возвращение проверок

Проверки могут быть плановые и внеплановые. Вторые производят в случае обращения налогоплательщика или в случае подозрения на нарушение.

В настоящее время внепланово проверять могут только представительства и филиалы иностранных субъектов, субъектов хозяйствования, которые задействованы в производстве и реализации подакцизных товаров (в частности, табака и алкоголя), представителей игорного бизнеса, провайдеров финансовых и платежных услуг.

Что касается плановых проверок, то список компаний должен быть на сайте налоговой, а как подготовиться к ним так, чтобы не иметь проблем — читайте здесь

РРО и штрафы

Кого будут наказывать

Все бизнесы обязаны использовать РРО — регистраторы расчетных операций. Кто этого делать не будет — будет платить штраф.

Опять же, есть исключение из правила — предприниматели, работающие на прифронтовых территориях, штрафы платить не будут.

Все нарушения, связанные с неиспользованием РРО, которые были совершены с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года, штрафами наказываться не будут. То есть фактически наказание за отсутствие РРО вернут 1 октября этого года.

Размер наказания

В законе сообщается, что размер штрафов в настоящее время снижен. При первом нарушении придется оплатить 25% от суммы сделок без РРО, затем — 50% от каждого нарушения. Предпринимателей предупреждают, что проверяющие органы могут применять «контрольные закупки», поэтому кассовые аппараты следует использовать всегда.

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Телеканал 24 По материалам:

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