Могут ли дети выехать за границу со свидетельством о рождении: ответ ГПСУ — Finance.ua

Могут ли дети выехать за границу со свидетельством о рождении: ответ ГПСУ Сегодня 13:01 — Личные финансы

Могут ли дети выехать за границу со свидетельством о рождении: ответ ГПСУ

Дети могут выехать за пределы Украины со свидетельством о рождении.

Об этом в Telegram сообщила Госпогранслужба.

«Выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба разрешит пересечение государственной границы» , — говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Вскоре такую справку можно будет получить с помощью нескольких кликов в «Дія».

Справка Finance.ua:

как узнать, есть ли запрет на выезд за пределы Украины;

Польша, Румыния и Ирландия возглавили список стран Евросоюза, которые в течение июня приютили больше всего украинцев, выехавших за границу из-за войны — среди тех стран, по которым на момент публикации были известны данные.

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