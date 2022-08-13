Могут ли дети выехать за границу со свидетельством о рождении: ответ ГПСУ — Finance.ua
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Могут ли дети выехать за границу со свидетельством о рождении: ответ ГПСУ

Личные финансы
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Могут ли дети выехать за границу со свидетельством о рождении: ответ ГПСУ
Могут ли дети выехать за границу со свидетельством о рождении: ответ ГПСУ
Дети могут выехать за пределы Украины со свидетельством о рождении.
Об этом в Telegram сообщила Госпогранслужба.
«Выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба разрешит пересечение государственной границы» , — говорится в сообщении.
Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Вскоре такую справку можно будет получить с помощью нескольких кликов в «Дія».

Справка Finance.ua:

  • как узнать, есть ли запрет на выезд за пределы Украины;
  • Польша, Румыния и Ирландия возглавили список стран Евросоюза, которые в течение июня приютили больше всего украинцев, выехавших за границу из-за войны — среди тех стран, по которым на момент публикации были известны данные.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
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