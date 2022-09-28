Мобильные операторы опубликовали свою статистику по количеству украинских беженцев в Европе — Finance.ua
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Мобильные операторы опубликовали свою статистику по количеству украинских беженцев в Европе

Личные финансы
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Мобильные операторы опубликовали свою статистику по&nbsp;количеству украинских беженцев в&nbsp;Европе
Мобильные операторы опубликовали свою статистику по количеству украинских беженцев в Европе, depositphotos.com
Представители Kyivstar утверждают, что за границей до сих пор находится более 2,5 миллионов его абонентов, а Vodafone называет цифру 1,76 миллиона. Мобильные операторы подсчитали количество собственных абонентов, не вернувшихся в Украину.
Об этом пишет uamedia.eu.
По состоянию на середину августа более 2,5 миллионов абонентов украинского мобильного оператора Kyivstar продолжали находиться вне территории Украины. Такие данные опубликовал нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале «Железный нардеп».
В сообщении также говорится, что на конец июля за границей было 1,76 миллиона украинцев — абонентов мобильного оператора Vodafone.
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Национальные мобильные операторы также опубликовали цифры, свидетельствующие о том, сколько абонентов они потеряли с начала полномасштабных боевых действий в Украине. Согласно этим данным, 1,1 миллиона украинцев отказались от услуг Kyivstar. В свою очередь, Vodafone потерял 2,3 миллиона абонентов.
Однако Железняк акцентировал внимание на том, что эти данные неполны, поскольку в этом случае очень трудно определить, кто из украинцев покинул территорию страны, а кто просто сменил мобильного оператора или лишился возможности пользоваться украинской мобильной связью на временно оккупированных территориях нашей страны.
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Мобильные операторы также опубликовали данные о миграции украинцев внутри страны, позволяющие оценить количество вынужденных переселенцев, спасающихся от российской агрессии.
По данным Kyivstar, около 5 миллионов украинцев покинули города и переехали в села и поселки на территории своих областей.
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Около 16% абонентов этого мобильного оператора мигрировали в западные регионы Украины.
Напомним, около 5 млн украинских беженцев вернулись из стран Евросоюза домой. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По материалам:
Finance.ua
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