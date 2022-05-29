Треть украинцев не вернулись к работе — опрос — Finance.ua

В Украине будет запущена единая база вакансий. Там будут как вакансии от государственного центра занятости, так с самых больших сайтов по поиску работы.
украинский рынок труда находится в состоянии жесткого кризиса в результате войны. Работы мало, спрос на работу значительно превышает предложение;
в марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%; тех, кто планировал работать — 3,6%; работающих — 80,1%. Однако уже в середине апреля к работе вернулись 88% бизнесов, а количество неработающих уменьшилось почти вдвое.