Треть украинцев не вернулись к работе — опрос — Finance.ua

Треть украинцев не вернулись к работе — опрос

Сегодня 09:01 — Личные финансы

По результатам опроса (26 апреля) группы «Рейтинг» — 39% до сих пор не вернулись к работе.

Об этом как сообщил замглавы налогового комитета Ярослав Железняк.

А по результатам опроса в конце марта 21% респондентов указали: «потерял работу и не работаю».

По данным опроса (в начале апреля) Лиги деловых клубов Украины, среди владельцев и CEO предприятий, из-за войны без работы в секторе МСБ осталось 1,2 млн украинцев.

По результатам опроса (проведенного в феврале-апреле) ЕБА 74% компаний планируют изменения по персоналу.

Среди топ мер: сокращение персонала (13%), уменьшение зарплат (11%) и увольнение работников (2%).

Справка Finance.ua:

В Украине будет запущена единая база вакансий. Там будут как вакансии от государственного центра занятости, так с самых больших сайтов по поиску работы.

украинский рынок труда находится в состоянии жесткого кризиса в результате войны. Работы мало, спрос на работу значительно превышает предложение;

в марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%; тех, кто планировал работать — 3,6%; работающих — 80,1%. Однако уже в середине апреля к работе вернулись 88% бизнесов, а количество неработающих уменьшилось почти вдвое.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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