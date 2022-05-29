Треть украинцев не вернулись к работе — опрос — Finance.ua
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Треть украинцев не вернулись к работе — опрос

Сегодня 09:01Личные финансы
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По результатам опроса (26 апреля) группы «Рейтинг» — 39% до сих пор не вернулись к работе.
Об этом как сообщил замглавы налогового комитета Ярослав Железняк.
А по результатам опроса в конце марта 21% респондентов указали: «потерял работу и не работаю».
По данным опроса (в начале апреля) Лиги деловых клубов Украины, среди владельцев и CEO предприятий, из-за войны без работы в секторе МСБ осталось 1,2 млн украинцев.
По результатам опроса (проведенного в феврале-апреле) ЕБА 74% компаний планируют изменения по персоналу.
Среди топ мер: сокращение персонала (13%), уменьшение зарплат (11%) и увольнение работников (2%).
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Справка Finance.ua:

  • В Украине будет запущена единая база вакансий. Там будут как вакансии от государственного центра занятости, так с самых больших сайтов по поиску работы.
  • украинский рынок труда находится в состоянии жесткого кризиса в результате войны. Работы мало, спрос на работу значительно превышает предложение;
  • в марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%; тех, кто планировал работать — 3,6%; работающих — 80,1%. Однако уже в середине апреля к работе вернулись 88% бизнесов, а количество неработающих уменьшилось почти вдвое.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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