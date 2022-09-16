Около 5 млн украинцев уже вернулись из ЕС в Украину — Finance.ua
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Около 5 млн украинцев уже вернулись из ЕС в Украину

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С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в страны Европейского Союза выехали более 8 миллионов украинцев, но большинство из них уже вернулись домой, пишет uamedia.eu.
Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Более восьми миллионов украинцев с начала войны прибыли в страны Европейского Союза. Но есть и хорошие новости с обеих сторон. Многие украинцы уже вернулись. Около 5 миллионов уже вернулись в Украину», — отметила она.
«Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в преуспевающее государство», — добавила глава исполнительного органа ЕС.
Европейский Союз выделит 150 миллионов евро на поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения россии.
Напомним, ЕС отменяет платный роуминг для Украины. Это позволит украинцам по всему ЕС и на родине пользоваться услугами своих мобильных операторов и не платить за звонки из-за границы.

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По материалам:
Finance.ua
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