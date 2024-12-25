Мобильная связь в Украине: в относительных расходах одна из самых дорогих в Европе — Finance.ua
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Мобильная связь в Украине: в относительных расходах одна из самых дорогих в Европе

Личные финансы
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Мобильная связь в Украине: в относительных расходах одна из самых дорогих в Европе
Мобильная связь в Украине: в относительных расходах одна из самых дорогих в Европе
Украина известна низкими ценами на мобильную связь по сравнению с европейскими странами. Однако в относительных показателях ситуация обстоит иначе.
Об этом говорится в проекте Стратегии развития сферы электронных коммуникаций Украины на период до 2030 года.

Цены и доходы

По информации Международного союза электросвязи о соответствующих показателях в Европе, это один из самых низких показателей в Европе в абсолютных величинах.
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Однако в относительных цифрах ситуация обратная. В 2023 году соотношение стоимости мобильного Интернета к валовому национальному доходу на душу населения в Украине составило 1,36%.

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Это один из самых высоких показателей среди стран Европы (медианное значение 0,5%) и уступает только Албании.

Влияние на рынок

Отмечается, что низкая стоимость услуг в абсолютных величинах отражается в относительно низком ARPU (соотношении стоимости оборудования к доходам/среднему доходу на одного пользователя — ред.) операторов мобильной связи.
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Хотя за последние годы, по данным НКЭК, ARPU украинских операторов мобильной связи растет и отрыв от показателей по странам Европы сокращается, в 2023 году ARPU в Европе все еще в 5,6 раза выше, чем в Украине (в 2017 году разрыв был почти в 10 раз выше, чем в Украине.
Авторы стратегии отмечают, что низкие тарифы — преимущество для украинских потребителей. А с другой — это ограничивает доходы и возможности для финансирования инвестиционных программ.
Рынок мобильной связи в Украине высококонцентрирован и представлен поставщиками электронных коммуникационных услуг: ЧАО «Киевстар», ЧАО «Водафон Украина» и ООО «лайфселл».
Они включают 99% пользователей по количеству активных SIM-карт. Эти три оператора принадлежат иностранным владельцам: VEON LTD, азербайджанскому Bakcell LLC и NJJ Capital.
По материалам:
УНІАН
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