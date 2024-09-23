В Украине обеспечат стабильную связь при отключении света — Finance.ua

В Украине обеспечат стабильную связь при отключении света Сегодня 10:14

В Украине обеспечат стабильную связь при отключении света

Мобильные операторы начали подготовку к обеспечению стабильной связи при возможных отключениях электроэнергии зимой.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, операторы начали выполнять новые стандарты от НЦУ, активно закупают и устанавливают генераторы, аккумуляторы, заменяют комплектующие телеком-инфраструктуры.

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«Со своей стороны, убираем бюрократию, чтобы все решения принимали максимально быстро, также в парламенте уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий ответственность за их невыполнение», — добавил Федоров.

Он подчеркнул, что Украина сталкивается с уникальными вызовами в сфере телекома, и каждый шаг операторов — это важный опыт для мира по обеспечению бесперебойной связи в кризисных условиях.

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«Периодические обесточивания влияют на работу мобильных сетей и качество интернета, поскольку работа базовых станций операторов напрямую зависит от электроснабжения. Благодарен операторам за инвестиции в обновление инфраструктуры, единую позицию, поиск альтернатив и открытую коммуникацию», — отметил министр.

Федоров заявил, что обсудил с операторами основные вызовы при выполнении требований НЦУ — регуляторные вопросы, логистику, доставку генераторов и их установку.

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«Будем работать над решением этих проблем, сформировали план действий, а также обсудили статус обеспечения связью на прифронтовых территориях», — подытожил он.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рекомендовал к первому чтению законопроект № 11 431. Он направлен на обеспечение стабильной работы мобильных операторов при выключении света.

Ранее мобильные операторы проинформировали своих пользователей, что даже при максимальных усилиях обеспечить на 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов при отключениях электроснабжения крайне сложно.

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