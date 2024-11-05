Многомиллионные технологии в обход санкций: компанию из США подловили на экспорте в россию — Finance.ua

Многомиллионные технологии в обход санкций: компанию из США подловили на экспорте в россию Сегодня 19:32 — Фондовый рынок

Американскую компанию Eleview International Inc. и двух ее руководителей обвиняют в экспорте американских технологий в россию в обход санкций, сообщила пресс-служба Минюста США. Уточняется, что с марта 2022 года по июнь 2023-го фирма направляла американские товары и технологии в россию через Казахстан, Турцию и Финляндию.

Речь идет о миллионах долларов, пишет Deutsche Welle.

«Руководители компании предстали 4 ноября перед федеральным судом Восточного округа этого штата, где их обвиняют в сговоре с целью нарушения законодательства по экспортному контролю», — говорится в публикации.

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По словам помощника по национальной безопасности министра юстиции США Мэтта Олсена, подозреваемые, чье гражданство не указано, «применяли три схемы уклонения, чтобы обойти экспортные ограничения, наложенные на россию».

По версии обвинения, с марта 2022 года по июнь 2023-го Eleview направляла американские товары и технологии в россию через Казахстан, Турцию и Финляндию. Клиенты в стране-агрессоре заказывали через интернет продукцию у американских ретейлеров и отправляли ее на склад компании в Вирджинии. Как утверждается в обвинительном заключении, фирма намеренно вводила в заблуждение власти и экспедиторские компании, сообщая о том, что конечные пользователи не в россии, а в других странах.

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Так, через Турцию обвиняемые экспортировали телекоммуникационное оборудование на сумму около $1,48 млн, «зная, что оно предназначалось для российской телекоммуникационной компании», которая сотрудничала с российскими спецслужбами, утверждают в Минюсте США.

Через Финляндию Eleview направила в россию продукцию примерно на $3,45 млн, она может быть использована в производстве беспилотников. Через Казахстан компания экспортировала в рф товары двойного назначения на сумму $1,47 млн. Обвиняемым грозит заключение до 20 лет.

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