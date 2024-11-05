Многомиллионные технологии в обход санкций: компанию из США подловили на экспорте в россию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Многомиллионные технологии в обход санкций: компанию из США подловили на экспорте в россию

Фондовый рынок
17
Американскую компанию Eleview International Inc. и двух ее руководителей обвиняют в экспорте американских технологий в россию в обход санкций, сообщила пресс-служба Минюста США. Уточняется, что с марта 2022 года по июнь 2023-го фирма направляла американские товары и технологии в россию через Казахстан, Турцию и Финляндию.
Речь идет о миллионах долларов, пишет Deutsche Welle.
«Руководители компании предстали 4 ноября перед федеральным судом Восточного округа этого штата, где их обвиняют в сговоре с целью нарушения законодательства по экспортному контролю», — говорится в публикации.
Читайте также
По словам помощника по национальной безопасности министра юстиции США Мэтта Олсена, подозреваемые, чье гражданство не указано, «применяли три схемы уклонения, чтобы обойти экспортные ограничения, наложенные на россию».
По версии обвинения, с марта 2022 года по июнь 2023-го Eleview направляла американские товары и технологии в россию через Казахстан, Турцию и Финляндию. Клиенты в стране-агрессоре заказывали через интернет продукцию у американских ретейлеров и отправляли ее на склад компании в Вирджинии. Как утверждается в обвинительном заключении, фирма намеренно вводила в заблуждение власти и экспедиторские компании, сообщая о том, что конечные пользователи не в россии, а в других странах.
Читайте также
Так, через Турцию обвиняемые экспортировали телекоммуникационное оборудование на сумму около $1,48 млн, «зная, что оно предназначалось для российской телекоммуникационной компании», которая сотрудничала с российскими спецслужбами, утверждают в Минюсте США.
Через Финляндию Eleview направила в россию продукцию примерно на $3,45 млн, она может быть использована в производстве беспилотников. Через Казахстан компания экспортировала в рф товары двойного назначения на сумму $1,47 млн. Обвиняемым грозит заключение до 20 лет.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.