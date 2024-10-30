Mitsubishi анонсировала новые кроссоверы для Европы — Finance.ua

Mitsubishi анонсировала новые кроссоверы для Европы
Компания Mitsubishi анонсировала новые модели для европейского рынка, которые станут копиями автомобилей Renault, как это произошло с ASX и Colt — они же Renault Captur и Clio соответственно.
Имена моделей пока не раскрыты. При этом заявлено, что это будут кроссоверы С-класса. Также сообщается, что производством новинок Mitsubishi будут заниматься европейские площадки Группы Renault, однако кроссоверы сохранят полную стилистическую самобытность марки Mitsubishi.
Читайте также
Судя по всему, основой для электрического кроссовера Mitsubishi станет Renault Scenic E-Tech, дебютировавший в 2023-м. Он построен на платформе CMF-EV и сейчас доступен европейцам в двух переднеприводных модификациях: базовая имеет 170-сильный электромотор и батарею емкостью 60 кВт-ч, а более дорогая версия — это 218-сильный двигатель и аккумулятор на 87 кВт-ч.
Донором для второй новинки Mitsubishi, вероятно, окажется Renault Symbioz, то есть растянутая версия Renault Captur/Mitsubishi ASX. Длина кроссовера французского бренда — 4413 мм, что на 174 мм больше, чем у рестайлингового Captur.
Интересно, что в Европе Renault Symbioz сейчас представлен только с гибридной установкой, она включает в себя бензиновый атмосферник 1.6, стартер-генератор, тяговый электромотор и батарею емкостью 1,2 кВт-ч. Совокупная отдача — 145 л.с. Поскольку кроссоверу Mitsubishi обещаны и чисто бензиновые версии, то аналогичные исполнения, очевидно, скоро появятся и у Symbioz.
Новые паркетники Mitsubishi представят в следующем году.
Поделиться новостью