Mitsubishi анонсировала новые кроссоверы для Европы — Finance.ua

Mitsubishi анонсировала новые кроссоверы для Европы 30.10.2024, 01:15 — Технологии&Авто

Mitsubishi анонсировала новые кроссоверы для Европы

Компания Mitsubishi анонсировала новые модели для европейского рынка, которые станут копиями автомобилей Renault, как это произошло с ASX и Colt — они же Renault Captur и Clio соответственно.

Имена моделей пока не раскрыты. При этом заявлено, что это будут кроссоверы С-класса. Также сообщается, что производством новинок Mitsubishi будут заниматься европейские площадки Группы Renault, однако кроссоверы сохранят полную стилистическую самобытность марки Mitsubishi.

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Судя по всему, основой для электрического кроссовера Mitsubishi станет Renault Scenic E-Tech, дебютировавший в 2023-м. Он построен на платформе CMF-EV и сейчас доступен европейцам в двух переднеприводных модификациях: базовая имеет 170-сильный электромотор и батарею емкостью 60 кВт-ч, а более дорогая версия — это 218-сильный двигатель и аккумулятор на 87 кВт-ч.

Донором для второй новинки Mitsubishi, вероятно, окажется Renault Symbioz, то есть растянутая версия Renault Captur/Mitsubishi ASX. Длина кроссовера французского бренда — 4413 мм, что на 174 мм больше, чем у рестайлингового Captur.

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Интересно, что в Европе Renault Symbioz сейчас представлен только с гибридной установкой, она включает в себя бензиновый атмосферник 1.6, стартер-генератор, тяговый электромотор и батарею емкостью 1,2 кВт-ч. Совокупная отдача — 145 л.с. Поскольку кроссоверу Mitsubishi обещаны и чисто бензиновые версии, то аналогичные исполнения, очевидно, скоро появятся и у Symbioz.

Новые паркетники Mitsubishi представят в следующем году.

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