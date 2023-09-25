Миссия МВФ начала технические консультации с правительством Украины — Finance.ua

Миссия МВФ начала технические консультации с правительством Украины
Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями властей Украины.
Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.
По его словам, переговоры касаются последних экономических событий и проводятся в целях обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и структурных мероприятий в контексте подготовки к консультациям 2023 года по статье IV соглашений МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).
Стоит отметить, что Кабинет Министров Украины рассчитывает получить от Международного валютного фонда в 2024 году 5,4 млрд долларов.
Однако формально финансирование США, Канады, Японии и Всемирного банка для Украины связано с выполнением программы с МВФ. Однако, по словам нардепа Ярослава Железняка, у нас 5 «проблемных маяков».
Справка Finance.ua
- МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов. В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования;
- в рамках этой программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов в апреле и второй транш 890 млн долларов в июне. Еще один транш ожидается осенью после второго пересмотра программы миссией МВФ.
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