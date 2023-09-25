Миссия МВФ начала технические консультации с правительством Украины — Finance.ua

Миссия МВФ начала технические консультации с правительством Украины Сегодня 11:14

Миссия МВФ начала технические консультации с правительством Украины

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями властей Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

По его словам, переговоры касаются последних экономических событий и проводятся в целях обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и структурных мероприятий в контексте подготовки к консультациям 2023 года по статье IV соглашений МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

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Стоит отметить, что Кабинет Министров Украины рассчитывает получить от Международного валютного фонда в 2024 году 5,4 млрд долларов.

Однако формально финансирование США, Канады, Японии и Всемирного банка для Украины связано с выполнением программы с МВФ. Однако, по словам нардепа Ярослава Железняка, у нас 5 «проблемных маяков».

Справка Finance.ua

МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов. В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования;

в рамках этой программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов в апреле и второй транш 890 млн долларов в июне. Еще один транш ожидается осенью после второго пересмотра программы миссией МВФ.



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