Мировые лидеры по производству автомобилей (ТОП-5)

Глобальное производство автотранспорта в 2025 году увеличилось на 4% по сравнению с 2024 годом и составило 96,4 млн единиц.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром) со ссылкой на данные Всемирной организации автопроизводителей (ОИСА).

В мире в 2025 году было изготовлено:

легковых автомобилей — 71,3 млн ед. (+5%),

легких коммерческих автомобилей — 20,9 млн ед. (-0,03%),

больших грузовых авто — 3,9 млн ед. (+6%),

автобусов — 320 тыс ед. (+8%).

АІ инфографика finance.ua

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где было произведено более 34,5 млн ед. автотранспорта (+10%).

Второе место занимает США, с результатом 10,2 млн. ед. (-3%).

Третий результат продемонстрировала Япония — 8,4 млн ед. (+2%). Также в первую пятерку попали: Индия — 6,5 млн ед. (+8%) и Германия — 4,2 млн ед. (+2%).

Напомним, рейтинг новых автомобилей Японии, наиболее продаваемых в 2026 году по состоянию на февраль, возглавляет Honda N-Box, доля рынка которого составляет 5%.

В то же время в феврале украинский автопарк пополнили более 2,9 тыс. импортированных легковушек в возрасте до 5 лет. Это почти пятая часть от общего количества ввезенных автомобилей с пробегом.

