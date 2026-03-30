Место для вашей рекламы

Мировые лидеры по производству автомобилей (ТОП-5)

Глобальное производство автотранспорта в 2025 году увеличилось на 4% по сравнению с 2024 годом и составило 96,4 млн единиц.
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром) со ссылкой на данные Всемирной организации автопроизводителей (ОИСА).
В мире в 2025 году было изготовлено:
  • легковых автомобилей — 71,3 млн ед. (+5%),
  • легких коммерческих автомобилей — 20,9 млн ед. (-0,03%),
  • больших грузовых авто — 3,9 млн ед. (+6%),
  • автобусов — 320 тыс ед. (+8%).
<i>АІ </i><i>инфографика finance.ua</i>
Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где было произведено более 34,5 млн ед. автотранспорта (+10%).
Второе место занимает США, с результатом 10,2 млн. ед. (-3%).
Третий результат продемонстрировала Япония — 8,4 млн ед. (+2%). Также в первую пятерку попали: Индия — 6,5 млн ед. (+8%) и Германия — 4,2 млн ед. (+2%).
Место для вашей рекламы
Напомним, рейтинг новых автомобилей Японии, наиболее продаваемых в 2026 году по состоянию на февраль, возглавляет Honda N-Box, доля рынка которого составляет 5%.
В то же время в феврале украинский автопарк пополнили более 2,9 тыс. импортированных легковушек в возрасте до 5 лет. Это почти пятая часть от общего количества ввезенных автомобилей с пробегом.
Татьяна Береговая
Место для вашей рекламы
