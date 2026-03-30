Мировые корпорации делают рекордные ставки на AI, несмотря на угрозу финансового пузыря 30.03.2026, 01:08 — Технологии&Авто

Через три года после начала бума искусственного интеллекта над рынком навис критический вопрос: смогут ли доходы от технологии когда-нибудь покрыть огромные затраты на ее разработку, которые уже исчисляются сотнями миллиардов долларов?

Bloomberg анализирует ситуацию и подчеркивает, что сейчас отрасль переживает период быстрого роста. ИИ — не просто чат-бот, и начал выполнять сложные задачи — от написания программного кода до юридического анализа и организации маркетинговых кампаний. Однако затраты на разработку растут быстрее.

Модели заработка и рост пользователей

Современные компании сосредоточились на подписках для бизнеса с многоуровневой ценой, которая для самых мощных моделей может достигать сотен долларов в месяц. OpenAI и другие крупные игроки не исключают в будущем тысячи долларов за передовые системы ИИ, но пока этого не делают.

Компании активно убеждают бизнес-лидеров внедрять ИИ и платить за него. Первый успех был в сфере автоматизации кодирования, а сейчас технологии пытаются масштабировать здравоохранение, финансы и другие профессии.

Читайте также Искусственный интеллект не уничтожит рабочие места — исследование

OpenAI даже начала тестировать рекламу для отдельных пользователей — раньше ее CEO Сэм Альтман считал рекламу «крайней мерой». Конкуренты, такие как Anthropic, тоже находятся под давлением быстро монетизировать свои продукты.

Число пользователей ИИ стремительно растет: на конец февраля OpenAI сообщала о более чем 900 миллионах пользователей еженедельно, а приложение Gemini от Google имело более 750 миллионов ежемесячно. В то же время, доходы компаний растут: OpenAI в 2025 году заработала более $20 миллиардов, Anthropic планирует достичь почти той же цифры.

Высокие затраты и неопределенная окупаемость

Несмотря на высокие доходы, расходы на ИИ еще больше. Запуск больших речевых моделей требует сотен тысяч передовых чипов, огромных центров обработки данных и значительной энергии.

Четыре крупнейшие технологические компании (Alphabet, Meta, Microsoft и Amazon) прогнозируют расходы около $650 миллиардов в 2026 году. OpenAI планирует потратить более $1,4 триллиона, а Anthropic — $50 миллиардов на центры обработки данных в США.

По оценкам Bain&Co. (международная консалтинговая компания, специализирующаяся на менеджмент-консалтинге), отрасли требуется примерно $2 триллиона годового дохода до 2030 года, чтобы окупить вычислительные мощности. Но ожидаемый доход будет на $800 миллиардов меньше этой отметки. Долгосрочный успех зависит от создания более продвинутого ИИ, который сможет автоматизировать экономически ценную работу.

Риски и ограничения развития

Кроме финансовых рисков, есть и материальные ограничения. Международное энергетическое агентство предупреждает об очередях на подключение дата-центров к электросетям, медленного получения разрешений и нехватки оборудования — в том числе крупных силовых трансформаторов. В США уже есть законодатели, обеспокоенные влиянием дата-центров на цены электроэнергии и водные ресурсы.

Есть и другая проблема: чипы для ИИ быстро устаревают, а подключение к электросетям может затянуться на годы. Если дата-центр застрянет в очереди — оператор платит проценты и обслуживает долг за оборудование, которое уже отстает от современного поколения.

Читайте также Оплату за ИИ хотят сделать подобной мобильному тарифному плану

Конкуренция внутри отрасли тоже не дает стабильности. Рейтинги ведущих моделей меняются едва ли не каждую неделю, а лояльность пользователей хрупкая — например, часть аудитории ChatGPT перешла в Claude после скандала вокруг позиции OpenAI по поводу безопасности ИИ и Пентагона.

Отдельным вызовом становятся открытые модели, прежде всего китайские. По данным совместного исследования MIT и Hugging Face, китайские открытые модели впервые превысили американских разработчиков по доле загрузок — около 17% мирового объема. Если эта тенденция сохранится, это ограничит не только охват американских продуктов, но и способность повышать цены в будущем.

Действительно ли ИИ повышает производительность

Конечный успех ИИ зависит от того, захочет ли бизнес платить за него в долгосрочной перспективе. Пока результаты неоднозначны. Хотя некоторые компании (например, Block Inc.) заявляют об оптимизации штата, массовые увольнения из-за ИИ на рынке труда США не зафиксированы.

Более того, исследования показывают разные результаты: если в службе поддержки производительность выросла на 15%, то опытные программисты в некоторых тестах тратили на 19% больше времени на задачи, используя ИИ.

Хотя свежие данные от Spotify и Anthropic свидетельствуют о значительном прогрессе в кодировании, общего экономического скачка производительности во всех отраслях пока не наблюдается.

