Оплату за ИИ хотят сделать подобной мобильному тарифному плану 24.03.2026, 00:50

Чем больше человек использует ИИ или ставит более сложные задачи, тем больше нужно "платить"

Использование искусственного интеллекта может перейти на модель «платы за использование» — подобно мобильному тарифу или интернету, где стоимость зависит от объема потребления. Основой такой системы могут стать токены — единицы, которыми измеряется работа ИИ.

Об этом сообщает Financial Times.

Проще говоря, токены — это «куски» текста или данных, которые обрабатывает искусственный интеллект. Каждый запрос, ответ или сгенерированный текст тратит определенное их количество. Соответственно, чем больше человек использует ИИ или ставит более сложные задачи, тем больше нужно «платить», как за использованные гигабайты интернета.

Почему на этом настаивает Nvidia

Именно такую ​​модель будущего продвигает гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. По его мнению, вся экономика искусственного интеллекта будет строиться вокруг производства, потребления и монетизации токенов. Ключевым фактором станет их стоимость: чем дешевле компания может их генерировать, тем она сильнее на рынке.

Это также объясняет интерес компании Nvidia: компания фактически предлагает смотреть не на расходы или конкуренцию, а на эффективность создания токенов. Если ее чипы позволяют производить их подешевле, а спрос растет — это гарантирует ей лидерство.

В то же время, такая модель может изменить и подход к работе. В будущем компании рассматривают вариант, где работники будут получать не только зарплату, но и определенный лимит токенов для использования ИИ — как корпоративную подписку.

Проблемы экономики токенов

Как отмечает Financial Times, эта модель имеет целый ряд слабых мест. Прежде всего, более дешевые токены не означают автоматической пользы. Даже если ИИ генерирует больше текста или решений, это не гарантирует, что бизнес получит из этого реальную прибыль.

Кроме того, новые типы моделей, в том числе те, что «рассуждают» или работают как автономные агенты, потребляют значительно больше токенов. Это может привести к росту затрат для компаний, активно использующих ИИ, даже несмотря на удешевление самих токенов.

Еще одна проблема — как именно токены превращаются в экономическую ценность. В перспективе технологические компании даже рассматривают модель, где работники будут иметь не только зарплату, но и определенный «лимит» токенов для работы с ИИ — подобно корпоративным подпискам. Однако пока это только идея.

Почему более дешевый ИИ не всегда выгоден

В то же время, цены на токены уже резко падают. К примеру, OpenAI за несколько лет снизила стоимость с десятков долларов до нескольких центов за миллион токенов. Это выгодно для пользователей, но подвергает сомнению прибыльность для самих компаний.

Подобная ситуация уже была в начале развития облачных сервисов: тогда базовые вычисления тоже быстро дешевели, однако впоследствии компании начали зарабатывать на более сложных продуктах поверх этой инфраструктуры. Повторит ли этот путь индустрия ИИ — пока неизвестно.

Сейчас ключевым фактором остается конкуренция: именно она определит, станет ли «экономика токенов» стабильной моделью или останется только концепцией.

Кошт По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.