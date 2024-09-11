Мировые компании выплатили рекордные $606 млрд дивидендов — Finance.ua

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Мировые компании выплатили рекордные $606 млрд дивидендов

Фондовый рынок
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Мировые компании выплатили рекордные $606 млрд дивидендов
Мировые компании выплатили рекордные $606 млрд дивидендов
Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, во втором квартале составил рекордные $606,1 млрд, что на 5,8% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в исследовании британской Janus Henderson Investors.
Показатель вырос на 8,2%.
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Так, лидерами по объему выплат стали HSBC, Nestle и China Mobile.
Американские компании в апреле-июне выплатили дивиденды на сумму $161,5 млрд. Самые большие выплаты были у Microsoft Corp. — почти $5,6 млрд, а также Apple Inc. — свыше $3,8 млрд.
Alphabet Inc. и Meta, впервые выплачивавшие дивиденды в этом году, вернули акционерам в прошлом квартале около $4 млрд.
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Компании Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, во втором квартале увеличили дивидендные выплаты на 1,1%. В частности в Сингапуре рост составил 15,2%, в Южной Корее — 12,6%, на Тайване — 27,1%, в Гонконге — 1,1%.
В Японии дивиденды повысились на 1,4% (до рекордных $37,2 млрд).
Эксперты прогнозируют, что по итогам 2024 года суммарный объем выплаченных дивидендов в мире вырастет на 4,7% до рекордных $1,74 трлн.
Без учета колебаний валютных курсов подъем может составить 6,4%.
По материалам:
Корреспондент.net
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