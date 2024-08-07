Два госбанка уплатили государству 32 млрд грн дивидендов, еще три — ноль Сегодня 20:40 — Фондовый рынок

Два госбанка уплатили государству 32 млрд грн дивидендов, еще три — ноль

Из пяти прибыльных государственных банков дивиденды за 2023 год государству уплатили только два учреждения.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Министерства финансов.

По итогам 2023 года банки государственного сектора получили суммарную прибыль в размере 51,786 млрд грн.

ПриватБанк — 37 млрд 764 млн 685 тыс. грн;

Ощадбанк — 5 млрд 978 млн 260 тыс. грн;

Укрэксимбанк — 3 млрд 247 млн ​​446 тыс. грн;

Сенс Банк — 2 млрд 858 млн 979 тыс. грн;

Укргазбанк — 1 млрд 936 млн 425 тыс. грн.

Согласно постановлению Кабмина № 129 от 09.02.2024, все компании с долей государственного капитала более 50% должны были направить 80% своей чистой прибыли на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, а Ощадбанк — 30%.

В то же время из пяти подконтрольных государству банков только два уплатили дивиденды государству — ПриватБанк и Ощадбанк суммарно перечислили 32 млрд грн.

«По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год Ощадбанк должен был направить и уплатил 1 млрд 793 млн 478 тыс. грн (30%) чистой прибыли на выплату дивидендов в государственный бюджет, а ПриватБанк должен направить и уплатил 30 млрд 211 млн 748 тыс. грн (80%) чистой прибыли на выплату дивидендов в государственный бюджет», — сообщили в Минфине.

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Остальные три банка были «освобождены» от уплаты дивидендов, несмотря на получение суммарно 8,043 млрд грн чистой прибыли. «Укрэксимбанк, Сенс Банк, Укргазбанк , с учетом мер Программы капитализации/реструктуризации и в соответствии с требованиями постановления № 129 (с изменениями), не осуществляют выплату дивидендов», — отметили в министерстве.

В Минфине объяснили, что Нацбанк провел оценку устойчивости банков и банковской системы после перерыва, вызванного полномасштабной войной, по результатам которой определил необходимые уровни нормативов достаточности капитала для банков, в том числе и для банков государственного сектора, основываясь на которых банками были составлены программы капитализации/реструктуризации достижения определенного необходимого уровня нормативов достаточности капитала в определенные сроки.

«В настоящее время Укрэксимбанк , Укргазбанк, Сенс Банк выполняют Программы капитализации/реструктуризации, которые были составлены в соответствии с Правилами оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году, установленными НБУ индивидуальными значениями нормативов капитала», — заявили в Минфине.

Учитывая длительное время для выполнения указанных программ восстановления капитала, «банки смогут это сделать за счет доходов от текущей деятельности». «У банков также будет возможность выполнить требования за счет реструктуризации собственных балансов и в результате снижения рисков», — пояснили в министерстве.

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Именно поэтому Кабмин 7 июня постановлением № 656 изменил февральское постановление № 129 и определил, что банки государственного сектора должны провести безусловную выплату дивидендов в государственный бюджет за прошлый год до 1 июля с учетом базового норматива, требований закона «О банках и банковской деятельности» и программ капитализации/планов реструктуризации, составленных согласно требованиям и в порядке, которые установлены Национальным банком, в том числе программ капитализации/планов реструктуризации, составленных по результатам оценки устойчивости банков.

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Фінансовий клуб По материалам:

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