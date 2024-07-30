Минфин назвал сумму уплаченных налогов банками в текущем году — Finance.ua

Минфин назвал сумму уплаченных налогов банками в текущем году Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Минфин назвал сумму уплаченных налогов банками в текущем году

Банки государственного сектора в 2024 году перечислили в государственный бюджет Украины налог на прибыль в размере 36,1 миллиарда гривен (36 120,4 млн грн).

Об этом Министерство финансов Украины сообщило в комментарии hromadske.

В частности, по результатам деятельности в 2023 году госбанки перечислили более 32 миллиарда гривен (32 014,1 млн грн).

По прогнозу банков на сегодня, в 2024 году дополнительно будет перечислено более 11 миллиардов гривен (11 146 млн грн) налога на прибыль.

В то же время государственные банки уплатили в этом году в госбюджет дивиденды в размере 24,3 миллиарда гривен (24 350,4 млн грн).

Напомним, в декабре 2023 года вступил в силу закон о дополнительном временном налогообложении банков. Согласно ему, с банков взимают 50% доходов за 2023 год. А с января 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25% (до этого была 18%).

Справка Finance.ua:

по данным Опендатабот, за 5 месяцев 2024 года 63 украинских банка получили почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения. Это уже на четверть больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Итого только 7 из 63 банков получили убытки в этом году;

ранее Национальный банк Украины обнародовал список самых прибыльных банков по итогам первых четырех месяцев 2024 года. По итогам 4 месяцев 2024 года чистая прибыль банков выросла до 52,07 млрд грн. На первом месте традиционно государственный ПриватБанк. Чистая прибыль финучреждения достигла 17,47 млрд грн. В 2023 году за аналогичный период банк заработал 20,88 млрд грн.



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hromadske По материалам:

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