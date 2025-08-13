Мировые IT-гиганты отказываются от найма новых сотрудников, делая ставку на ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мировые IT-гиганты отказываются от найма новых сотрудников, делая ставку на ИИ

Технологии&Авто
28
Мировые IT-гиганты отказываются от найма новых сотрудников, делая ставку на ИИ
Мировые IT-гиганты отказываются от найма новых сотрудников, делая ставку на ИИ
Крупнейшие технологические компании активно перестраивают свою кадровую политику, делая ставку на искусственный интеллект. По этой причине брать на работу новых сотрудников никто не торопится.
По данным издания Wccftech, компании типа Intel, IBM и Google уже начали замораживать новые должности — и их количество исчисляется «тысячами». В ближайшие 5 лет эти рабочие места утратят актуальность благодаря автоматизации задач с помощью ИИ.
Ранее мировые IT-гиганты уже производили массовые сокращения, сократив десятки тысяч работников. Однако сейчас речь идет не только о прямом сокращении, но и о кардинальной перестройке подхода к управлению персоналом. В частности, рутинные задачи будут автоматизированы, а потребность в экспертах по разработке и внедрению ИИ вырастет.
Читайте также
Гендиректор IBM Арвинд Кришна заявил, что ИИ может заменить до 30% административных должностей компании в ближайшие годы. Этот тренд не ограничивается тремя гигантами: исследование Всемирного экономического форума показывает, что 41% работодателей по всему миру планируют сокращения из-за автоматизации. В то же время новые технологии откроют другие возможности — появятся вакансии, которые будут требовать навыков работы по ИИ и стратегическому управлению.
По данным портала Layoffs, отслеживающего сокращение в технологической сфере, более 50 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Под ударом оказались не только новички, но и опытные сотрудники с многолетним опытом работы в IT.
Читайте также
Эксперты отмечают, что рынок труда претерпевает стремительные изменения. Одни профессии исчезают, на смену им приходят новые, и умение быстро адаптироваться становится самым важным навыком для работников. В то же время компании вынуждены балансировать между внедрением инноваций и социальной ответственностью.
По словам Сэма Альтмана, создателя ChatGPT, когда он оканчивал школу, «очевидной тактикой» было научиться хорошо кодить. Однако в текущих условиях «очевидной тактикой» будет просто научиться очень хорошо использовать ИИ-инструменты.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems