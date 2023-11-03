Мировые цены на продовольствие за год упали более чем на 10% — Finance.ua

Мировые цены на продовольствие за год упали более чем на 10% Сегодня 20:45 — Мир

Мировые цены на продовольствие за год упали более чем на 10%

Мировые цены на продовольственные товары в октябре 2023 года снизились на 0,5%. За год цены снизились на 10,9%.

Об этом свидетельствует публикация продовольственного агентства ООН ( ФАО ).

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на ряд торгуемых на мировом рынке продовольственных товаров, в октябре составил 120,6 пунктов.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на пшеницу снизились на 1,9% под влиянием сильных поставок из Соединенных Штатов Америки и сильной конкуренции среди экспортеров.

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Индекс цен на растительное масло ФАО снизился на 0,7% по сравнению с сентябрем, поскольку снижение мировых цен на пальмовое масло из-за сезонного увеличения производства и снижения мирового импортного спроса более чем компенсировало рост цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масло. Цены на соевое масло выросли из-за устойчивого спроса со стороны биодизельного сектора.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 2,2%, но остался на 46,6% выше уровня предыдущего года. Октябрьское снижение было в основном обусловлено высокими темпами производства в Бразилии, хотя опасения по поводу более жестких перспектив мирового предложения в следующем году ограничили падение.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 0,6%, поскольку вялый спрос на импорт, особенно из Восточной Азии, привел к падению международных цен на свинину, что более чем компенсировало незначительный рост цен на мясо птицы, говядину и баранину.

В противовес этому индекс цен на молочные продукты ФАО в октябре вырос на 2,2%, завершив девятимесячное снижение. Мировые цены на сухое молоко выросли больше всего на фоне роста спроса на импорт как краткосрочных, так и долгосрочных поставок, а также некоторой неопределенности влияния погодных условий Эль-Ниньо на будущее производство молока в Океании.

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