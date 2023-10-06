Мировые цены на продовольствие упали за год на 10%: что подешевело больше всего — Finance.ua

Мировые цены на продовольствие упали за год на 10%: что подешевело больше всего Сегодня 20:47 — Мир

Мировые цены на продовольствие упали за год на 10%: что подешевело больше всего

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары, торгуемые на мировом рынке, в сентябре составил в среднем 121,5 пункта по сравнению со 121,4 пунктами в августе. На этом уровне индекс на 10,7% ниже своего значения годичной давности и на 24,0% ниже своего исторического максимума, достигнутого в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые ФАО вырос на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем из-за роста международных цен на кукурузу на 7,0%. Международные цены на пшеницу упали на 1,6%, чему способствовали обильные запасы и хорошие перспективы урожая.

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Индекс цен на растительное масло ФАО снизился на 3,9% по сравнению с августом, при этом международные котировки пальмового, подсолнечного, соевого и рапсового масла упали, частично из-за увеличения сезонного производства и значительных мировых экспортных поставок.

Индекс цен на сахар ФАО увеличился на 9,8% по сравнению с августом, достигнув наивысшего уровня с ноября 2010 года на фоне роста обеспокоенности по поводу более жестких перспектив мирового предложения в будущем сезоне. Ранние прогнозы указывают на снижение добычи в Таиланде и Индии, являющихся ключевыми производителями, что связано с преобладающим явлением Эль-Ниньо. Большой урожай, который сейчас собирают в Бразилии, на фоне благоприятных погодных условий ограничил месячный рост мировых цен на сахар.

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Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 2,3% по сравнению с августом, что стало девятым месячным падением подряд, чему способствовал вялый мировой спрос на импорт и значительные запасы ведущих регионов-производителей. Относительная слабость евро к доллару США также оказывала давление на международные цены на молочные продукты.

Индекс цен на мясо ФАО упал на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом сочетание слабого импортного спроса и крупных мировых экспортных возможностей привело к снижению котировок свинины, птицы и баранины. Напротив, международные цены на говядину выросли на фоне высокого импортного спроса на нежирную говядину, особенно в США.

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