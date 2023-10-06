Инфляция в Украине замедлилась — Finance.ua

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Инфляция в Украине замедлилась

Личные финансы
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Инфляция в Украине замедлилась
Инфляция в Украине замедлилась
Потребительская инфляция в Украине в августе замедлилась до 8,6%, благодаря расширению предложения продуктов питания, в частности, овощей и фруктов нового урожая.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.
«Потребительская инфляция в Украине (в августе. — ред.) в дальнейшем резко замедлялась прежде всего благодаря расширению предложения продуктов питания, в частности, овощей и фруктов нового урожая. Ослаблялось и фундаментальное инфляционное давление, в том числе под влиянием улучшения ожиданий. По оценкам НБУ, инфляция замедлилась и в сентябре под влиянием этих же факторов», — говорится в обзоре НБУ.
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Среди факторов замедления инфляции Нацбанк указал на увеличение производства овощей и арбузов, что произошло благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов выращивания в отдельных регионах, что привело к стремительному снижению цен на эти культуры.
Также продолжалось снижение цен на крупы и муку на фоне низких экспортных цен и больших, чем в прошлом, урожаев. Углубилось падение цен на подсолнечное масло из-за снижения внешних цен и трудностей с экспортом в августе, а в сентябре — дополнительно из-за более быстрого поступления предложения нового урожая, чем в прошлом году, на фоне благоприятной для сбора подсолнечника погоды.
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«Темпы роста цен на другие виды продовольствия также снижались благодаря дальнейшему уменьшению давления со стороны издержек бизнеса в условиях улучшения инфляционных и курсовых ожиданий», — говорится в обзоре.
В то же время, августовские цены на топливо сравнялись с прошлогодними, отражая эффекты от возврата полного налогообложения на фоне исчерпания запасов. Однако, по оценкам НБУ, уже в сентябре рост цен на топливо ускорился на фоне роста мировых цен на нефть.
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По материалам:
УНІАН
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