Инфляция в Украине замедлилась — Finance.ua

Инфляция в Украине замедлилась Сегодня 13:27 — Личные финансы

Инфляция в Украине замедлилась

Потребительская инфляция в Украине в августе замедлилась до 8,6%, благодаря расширению предложения продуктов питания, в частности, овощей и фруктов нового урожая.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

«Потребительская инфляция в Украине (в августе. — ред.) в дальнейшем резко замедлялась прежде всего благодаря расширению предложения продуктов питания, в частности, овощей и фруктов нового урожая. Ослаблялось и фундаментальное инфляционное давление, в том числе под влиянием улучшения ожиданий. По оценкам НБУ, инфляция замедлилась и в сентябре под влиянием этих же факторов», — говорится в обзоре НБУ.

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Среди факторов замедления инфляции Нацбанк указал на увеличение производства овощей и арбузов, что произошло благодаря благоприятным погодным условиям и наращиванию объемов выращивания в отдельных регионах, что привело к стремительному снижению цен на эти культуры.

Также продолжалось снижение цен на крупы и муку на фоне низких экспортных цен и больших, чем в прошлом, урожаев. Углубилось падение цен на подсолнечное масло из-за снижения внешних цен и трудностей с экспортом в августе, а в сентябре — дополнительно из-за более быстрого поступления предложения нового урожая, чем в прошлом году, на фоне благоприятной для сбора подсолнечника погоды.

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«Темпы роста цен на другие виды продовольствия также снижались благодаря дальнейшему уменьшению давления со стороны издержек бизнеса в условиях улучшения инфляционных и курсовых ожиданий», — говорится в обзоре.

В то же время, августовские цены на топливо сравнялись с прошлогодними, отражая эффекты от возврата полного налогообложения на фоне исчерпания запасов. Однако, по оценкам НБУ, уже в сентябре рост цен на топливо ускорился на фоне роста мировых цен на нефть.

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УНІАН По материалам:

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