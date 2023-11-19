Мировые автопроизводители значительно увеличили масштаб скидок на электромобили — Finance.ua

Мировые автопроизводители значительно увеличили масштаб скидок на электромобили 19.11.2023, 00:45 — Технологии&Авто

Мировые автопроизводители значительно увеличили масштаб скидок на электромобили

Мировые автопроизводители существенно увеличили диапазон и масштаб скидок на электромобили в попытке замедлить ослабление спроса на них.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собранные HSBC данные.

Автокомпаниям впервые приходится принимать меры, направленные на усиление покупательского интереса, в то время как раньше на автомобили с электродвигателями составляли многомесячные списки ожидания, что было связано с недостаточными объемами их производства.

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В Великобритании скидки в октябре позволяли купить электромобиль в среднем на 11% ниже рекомендованной розничной цены, в США — на 10%. Год назад в Германии скидки практически не предлагались, а на данный момент они составляют около 7%.

Спрос оказался ниже ожиданий, в частности, из-за высоких цен, негативных сообщений (например, отзыва машин, случаев возгорания аккумуляторов) и недостаточно развитой инфраструктуры зарядных станций, в результате чего массовый рынок с осторожностью относится к покупке электромобилей, отмечается в статье.

«Есть явные признаки того, что автопроизводители занимаются продвижением продаж электромобилей, — считает автомобильный аналитик HSBC Майк Тиндалл. — В начале года это было почти немыслимо».

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По данным AutoTrader, в Великобритании две трети новых электромобилей были проданы со скидкой или с сильно пониженными процентными ставками по автокредиту. В США скидки на электромобили утроились за последние 12 месяцев.

Американская компания последовательно снижала цены в Европе, США и Китае, чтобы поддержать продажу автомобилей. Это также влияет на конкурентов.

FT отмечает, что предупредительные сигналы об ослаблении спроса были. Так, Volkswagen отложила планы по строительству четвертого завода по производству аккумуляторов, сославшись на вялый спрос на электромобили в Европе, а Mercedes-Benz назвала «жестокую ценовую войну» в Китае причиной падения прибыли.

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«Весь рынок внезапно перестал бурлить», — сказал один из высокопоставленных руководителей автомобильной отрасли.

После того как волна первого энтузиазма относительно электромобилей прошла, массовый рынок оказался гораздо менее снисходительным к их недостаткам.

По словам руководителя VW в Великобритании Алекса Смита, «когда ранняя фаза внедрения заканчивается и нужно осуществить переход к массовому внедрению, в этот момент срабатывает несколько иное потребительское мышление», и уровень требований у людей повышается. В частности это касается высокой цены электромобилей, которые обычно стоят дороже бензиновых.

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Однако есть и еще один важный фактор, отталкивающий людей от покупки электромобилей — это политика правительств в этой сфере. Если раньше население считало электромобили единственным вариантом для будущего, то теперь в этом возникли сомнения.

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