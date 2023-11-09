ТОП-5 электромобилей с самым большим запасом хода на украинском рынке — Finance.ua

ТОП-5 электромобилей с самым большим запасом хода на украинском рынке Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Электромобили наших дней за редким исключением уже ничем не отличаются от обычных машин: быстрые, комфортные, вместительные. Но исключение это существенное — ограниченный запас хода и длительная зарядка батареи. Между тем, уже созданы электрические авто с запасом хода не меньше, чем у их бензиновых сородичей.

Mercedes-Benz EQS, 780 км

От 4 399 675 грн

Похоже, этот серьезный электрический седан — самый дальнобойный среди доступных потребителю не только в Украине, но и в мире. Поскольку это практически электрический S-класс, машина очень удобная и именно специально сконструированная электронная платформа позволила вывести комфорт на новый уровень. Производитель отмечает чрезвычайный уровень тишины в салоне, на фоне которого просто теряются другие удобства, как массажные кресла или, например, дверь, открывающаяся перед владельцем. Доступные в Украине официальные седаны имеют индекс 4Matic — то есть у них есть полный привод; кроме того, все четыре колеса управляются в поворотах для большей безопасности движения.

BMW iX xDrive50, 570 км

От 3 281 009 грн

Настоящий кроссовер BMW с трансмиссией 4×4 и роскошным интерьером и полностью электрический. Это BMW и никто здесь искусственно не ограничивал динамику для продолжения пробега без подзарядки. Поэтому автомобиль очень быстрый: максималка составляет 200 км/ч, а первая сотня достигается уже через 4,6 секунды. Есть также более доступная по финансам версия xDrive50, она не столь дальнобойна, но не менее быстра и всего на 1,5 с дольше разгоняется. Важно: производитель подсчитал, что если иметь дома фирменную зарядку BMW Wallbox, пополнить аккумулятор на 100 км пробега можно за 1 час 41 мин. Есть и другие зарядные решения, которые предлагается заказать прямо в автосалоне.

Volvo XC40 Recharge, 418 км

От 1 901 900 грн

Как ни странно, но это не специально спроектированный электромобиль, а электрическая версия хорошо известного кроссовера XC40. Полезное пространство в салоне и багажнике при этом практически не пострадало, потому что батарею удачно спрятали под полом кузова. Машина комфортная, насыщенная опциями, интерьер оформлен добротными материалами; относительная редкость на сегодняшний день — мягкая подвеска, которая хорошо поглощает выбоины. В общем, «электричка» сохранила типичную для этой марки солидность и сбалансированность характеристик. Однако главное отличие между Volvo XC40 с ДВС и с электроприводом — несравненно лучшая динамика машины с маркировкой Recharge.

Hyundai Ioniq 6, 614 км

От 1 698 600 грн

Несмотря на народный бренд, Ioniq получил многое от премиального класса, в том числе и в техническом плане. К примеру, не каждый электроконкурент имеет такую ​​важную вещь, как регулировка уровня рекуперации при торможении, когда водитель может менять интенсивность подзарядки аккумулятора при торможении, одновременно замедляя машину, не касаясь тормозной педали. Показательный момент — покупатель «Ионика», как и покупатель обычной машины из ДВС, может выбирать из нескольких вариантов силового агрегата. Так, Ioniq 6 имеет версии с батареями разной емкости, комплектацию с одним и двумя электродвигателями, с моноприводом и приводом 4×4. При этом наиболее дальнобойная модификация остается еще динамичной — ускоряется до 100 км/ч за 7,4 секунды. Ну, а двухмоторное исполнение — это и вовсе болид: 5,1 с до 100 км/ч.

MG4 EV, 435 км

От 991 880 грн

«Четверка» — самая маленькая модель в электрической линейке англо-китайского бренда и позиционируется производителем как хэтчбек С-класса, хотя имеет некоторые признаки кроссовера. Самое интересное в этой машине (после незаурядного запаса хода, конечно) то, что имеет задний привод. То есть ею можно управлять спортивным, как это делалось на легендарных классических родстерах MG. Подвеска полностью независимая, до 100 км/ч машина разгоняется очень энергично за 7,7 — 7,9 секунды. Автомобиль имеет щедрый комплект электронных помощников, также покупатель может выбрать один из двух двигателей — на 204 или 170 электрических «лошадок». Но будьте внимательны: более мощный силовой агрегат обеспечивает худшую динамику, и при этом больший пробег без подзарядки, так как комплектуется большей батареей.

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