Спрос на электромобили растет: какие модели выбирали в октябре — Finance.ua

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Спрос на электромобили растет: какие модели выбирали в октябре

Личные финансы
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Спрос на электромобили растет: какие модели выбирали в октябре
Спрос на электромобили растет: какие модели выбирали в октябре
Украинский автопарк в октябре пополнили 4493 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по сравнению с октябрем 2022 года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.
Об этом сообщает прифильная ассоциация «Укравтопром».
А по сравнению с сентябрем 2022 г. рынок увеличился на 4,5%.
При этом основная масса зарегистрированных за месяц электромобилей — легковые авто — 4417 шт. (новых — 851 шт., б/у — 3566 шт.). А из 76 коммерческих электромобилей новыми были всего 10 авто.
Среди новых электромобилей на рынке в октябре лидировали:
  1. Volkswagen ID.4 — 366 ед.;
  2. Toyota BZ4X — 65 ед.;
  3. Honda E — 63 ед.;
  4. Volkswagen ID.6 — 44 ед.;
  5. Audi Q4 e-tron — 24 ед.

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Среди впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей традиционно лидирует Nissan Leaf — 573 ед. Далее следуют Tesla Model 3 — 442 ед. и Volkswagen e-Golf — 405 ед. Также в топ-5 Tesla Model Y — 255 ед. и Renault Zoe — 201 ед.
«Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 28,7 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же в регистрациях BEV увеличилась доля новых машин — с 16 до 20 процентов», — резюмировали в ассоциации.
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По материалам:
Finance.ua
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