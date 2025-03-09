Мировой рынок частных инвестиций впервые сократился за 20 лет — Finance.ua

Мировой рынок частных инвестиций впервые сократился за 20 лет Сегодня 06:15 — Мир

Мировой рынок частных инвестиций впервые сократился за 20 лет

Активы в управлении фондов прямых инвестиций по итогам 2024 впервые упали с 2005 года, когда Bain начала отслеживать отрасль. Даже в период финансового кризиса 2008 г. этот рынок продолжал расти.

Об этом пишет Financial Times.

Согласно отчету Bain & Co, на июнь 2023 года объем управленческих активов фондов выкупа составил $4,7 трлн, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Причины спада

Привлечение средств значительно замедлилось из-за сложностей с продажей активов и возвратом денег инвесторам.

В 2024 году новые привлечения средств упали на 23% до $401 млрд, что является самым низким показателем с 2020 года.

Снижение выплат инвесторам и уменьшение денежных потоков оказывают давление на пенсионные фонды, требующие регулярных выплат.

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По данным Bain, в 2024 году выплаты фондов прямых инвестиций упали до самого низкого уровня за десять лет — лишь 11%.

Напомним, капитальные инвестиции в 2024 году составили 534,4 млрд грн, что на 35,1% больше чем в 2023 году.

Более 71,0% общей суммы капитальных инвестиций осуществлено за счет собственных средств предприятий и организаций (379,6 млрд грн).

Дзеркало Тижня По материалам:

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