Мировой рынок частных инвестиций впервые сократился за 20 лет — Finance.ua
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Мировой рынок частных инвестиций впервые сократился за 20 лет

Мир
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Мировой рынок частных инвестиций впервые сократился за 20 лет
Мировой рынок частных инвестиций впервые сократился за 20 лет
Активы в управлении фондов прямых инвестиций по итогам 2024 впервые упали с 2005 года, когда Bain начала отслеживать отрасль. Даже в период финансового кризиса 2008 г. этот рынок продолжал расти.
Об этом пишет Financial Times.
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Согласно отчету Bain & Co, на июнь 2023 года объем управленческих активов фондов выкупа составил $4,7 трлн, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Причины спада

Привлечение средств значительно замедлилось из-за сложностей с продажей активов и возвратом денег инвесторам.
В 2024 году новые привлечения средств упали на 23% до $401 млрд, что является самым низким показателем с 2020 года.
Снижение выплат инвесторам и уменьшение денежных потоков оказывают давление на пенсионные фонды, требующие регулярных выплат.
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По данным Bain, в 2024 году выплаты фондов прямых инвестиций упали до самого низкого уровня за десять лет — лишь 11%.
Напомним, капитальные инвестиции в 2024 году составили 534,4 млрд грн, что на 35,1% больше чем в 2023 году.
Более 71,0% общей суммы капитальных инвестиций осуществлено за счет собственных средств предприятий и организаций (379,6 млрд грн).
По материалам:
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