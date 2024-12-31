Мировой рейтинг самых популярных авто — Finance.ua

Мировой рейтинг самых популярных авто
По итогам 9 месяцев 2024 года Toyota Corolla стала лидером мирового рынка новых авто. Ее продажи превысили 900 тыс. единиц. Вторую и третью строчку заняли Tesla Model Y и Toyota RAV4.
Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на исследование Focus2move.
10 моделей по продажам в 2024 году:
- Toyota Corolla — 901 991 ед. (-1,9%);
- Tesla Model Y — 865 868 ед. (-6,5%);
- Toyota RAV4 — 836 258 ед. (+13,7%);
- Ford F-Series — 733 754 ед. (-1,3%);
- Honda CR-V — 601 374 ед. (+5,9%);
- Chevrolet Silverado — 525 193 ед. (-0,5%);
- Hyundai Tucson — 497 606 ед.(-2,4%);
- Toyota Camry — 474 973 ед. (-8,9%);
- Kia Sportage — 448 693 ед. (+4,9%);
- BYD SONG — 442 275 ед. (+42,2%).
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Напомним, согласно исследованию Consumer Reports по итогам 2024 года, японские компании Subaru, Lexus и Toyota возглавили рейтинг надежности автомобилей. Автомобили этих брендов получили самые высокие баллы за стабильность в эксплуатации, минимальное количество поломок и за двигатели.
Журналисты британского издания WhatCar провели традиционный ежегодный опрос среди автовладельцев, по итогам которого составили рейтинг самых надежных гибридных автомобилей в возрасте до 5 лет на рынке Великобритании.
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