Мировой рейтинг самых популярных авто — Finance.ua

Мировой рейтинг самых популярных авто 31.12.2024, 00:10 — Технологии&Авто

Мировой рейтинг самых популярных авто

По итогам 9 месяцев 2024 года Toyota Corolla стала лидером мирового рынка новых авто. Ее продажи превысили 900 тыс. единиц. Вторую и третью строчку заняли Tesla Model Y и Toyota RAV4.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на исследование Focus2move.

10 моделей по продажам в 2024 году:

Toyota Corolla — 901 991 ед. (-1,9%); Tesla Model Y — 865 868 ед. (-6,5%); Toyota RAV4 — 836 258 ед. (+13,7%); Ford F-Series — 733 754 ед. (-1,3%); Honda CR-V — 601 374 ед. (+5,9%); Chevrolet Silverado — 525 193 ед. (-0,5%); Hyundai Tucson — 497 606 ед.(-2,4%); Toyota Camry — 474 973 ед. (-8,9%); Kia Sportage — 448 693 ед. (+4,9%); BYD SONG — 442 275 ед. (+42,2%).

Напомним, согласно исследованию Consumer Reports по итогам 2024 года, японские компании Subaru, Lexus и Toyota возглавили рейтинг надежности автомобилей. Автомобили этих брендов получили самые высокие баллы за стабильность в эксплуатации, минимальное количество поломок и за двигатели.

Журналисты британского издания WhatCar провели традиционный ежегодный опрос среди автовладельцев, по итогам которого составили рейтинг самых надежных гибридных автомобилей в возрасте до 5 лет на рынке Великобритании.

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