Складено рейтинг найнадійніших гібридних авто — Finance.ua

Складено рейтинг найнадійніших гібридних авто Сьогодні 06:24 — Технології&Авто

Складено рейтинг найнадійніших гібридних авто

Журналісти британського видання WhatCar провели традиційне щорічне опитування серед автовласників, за підсумками якого склали рейтинг найнадійніших гібридних автомобілів віком до 5 років на ринку Великобританії. Очолила список модель марки Lexus. Результати дослідження опублікували на сайті видання.

За підсумками опитування найнадійнішим гібридним автомобілем на британському ринку визнали Lexus NX, який виробляли з 2014 по 2021 роки. Його надійність власники оцінили у максимальні 100%. На думку експертів, це найкращий вибір, якщо вам потрібний безвідмовний гібридний SUV.

Друге місце у списку найнадійніших «гібридів» посіла ще одна модель Lexus. Це бізнес-седан Lexus ES останньої генерації, який виготовляється з 2018 року і до сьогодні. Рейтинг його надійності — 99,3%, а з поломками зіткнулися лише 4% респондентів.

Замикає топ-3 гібридна версія кросовера Hyundai Kona з показником надійності 99%. Усього 7% таких машин мали якісь несправності.

Отже, найнадійніші гібридні автомобілі:

Lexus NX 2014−2021 рр.; Lexus ES 2018 — наш час; Hyundai Kona Hybrid 2019 р. — н.ч.; Toyota RAV4 2019 р. — н.ч.; Lexus RX 2016−2022 рр.; Mercedes A-Class hybrid 2018 р. — н.ч.; Lexus NX 2021 — н.ч.; Volvo XC40 PHEV 2017 р. — н.ч.; Toyota C-HR 2016−2023 рр.; Volvo XC60 PHEV 2016 р. — н.ч.

MMR За матеріалами:

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