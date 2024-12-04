Складено рейтинг найнадійніших гібридних авто — Finance.ua

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Складено рейтинг найнадійніших гібридних авто

Технології&Авто
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Складено рейтинг найнадійніших гібридних авто
Складено рейтинг найнадійніших гібридних авто
Журналісти британського видання WhatCar провели традиційне щорічне опитування серед автовласників, за підсумками якого склали рейтинг найнадійніших гібридних автомобілів віком до 5 років на ринку Великобританії. Очолила список модель марки Lexus. Результати дослідження опублікували на сайті видання.
За підсумками опитування найнадійнішим гібридним автомобілем на британському ринку визнали Lexus NX, який виробляли з 2014 по 2021 роки. Його надійність власники оцінили у максимальні 100%. На думку експертів, це найкращий вибір, якщо вам потрібний безвідмовний гібридний SUV.
Друге місце у списку найнадійніших «гібридів» посіла ще одна модель Lexus. Це бізнес-седан Lexus ES останньої генерації, який виготовляється з 2018 року і до сьогодні. Рейтинг його надійності — 99,3%, а з поломками зіткнулися лише 4% респондентів.
Замикає топ-3 гібридна версія кросовера Hyundai Kona з показником надійності 99%. Усього 7% таких машин мали якісь несправності.
Отже, найнадійніші гібридні автомобілі:
  1. Lexus NX 2014−2021 рр.;
  2. Lexus ES 2018 — наш час;
  3. Hyundai Kona Hybrid 2019 р. — н.ч.;
  4. Toyota RAV4 2019 р. — н.ч.;
  5. Lexus RX 2016−2022 рр.;
  6. Mercedes A-Class hybrid 2018 р. — н.ч.;
  7. Lexus NX 2021 — н.ч.;
  8. Volvo XC40 PHEV 2017 р. — н.ч.;
  9. Toyota C-HR 2016−2023 рр.;
  10. Volvo XC60 PHEV 2016 р. — н.ч.

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За матеріалами:
MMR
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