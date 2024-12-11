Японські компанії Subaru, Lexus і Toyota очолили рейтинг надійності автомобілів — Finance.ua
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Японські компанії Subaru, Lexus і Toyota очолили рейтинг надійності автомобілів

Фондовий ринок
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Японські компанії Subaru, Lexus і Toyota очолили рейтинг надійності автомобілів
Японські компанії Subaru, Lexus і Toyota очолили рейтинг надійності автомобілів
Згідно з дослідженням Consumer Reports за підсумками 2024 року, японські компанії Subaru, Lexus і Toyota очолили рейтинг надійності автомобілів.
Результати дослідження опублікували на сайті організації.
Автомобілі цих брендів отримали найвищі бали за стабільність в експлуатації, мінімальну кількість поломок та двигуни.
Лідером серед виробників паливних автомобілів виявилася марка Subaru, яка набрала 68 балів.
Друге місце посів Lexus, який набрав 65 балів та продемонстрував надійність своїх гібридних технологій.
Замикає «трійку» лідерів Toyota з результатом 62 бали, яка підтвердила надійність своїх автомобілів у різних сегментах: від седанів до кросоверів та позашляховиків.
Наприкінці списку виявилися Rivian, Cadillac та GMC, при цьому виробник електромобілів Rivian набрав лише 14 балів із 100 можливих.
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За матеріалами:
mmr.ua
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