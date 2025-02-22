Мировое потребление электроэнергии рекордно вырастет до 2027 года — прогноз IEA Сегодня 22:12 — Энергетика

Мировое потребление электроэнергии рекордно вырастет до 2027 года — прогноз IEA

До 2027 года мировое потребление электроэнергии вырастет на «беспрецедентные» 3500 ТВт, что превышает годовое потребление электроэнергии в Японии.

Об этом говорится в отчете Electricity 2025 Международного энергетического агентства (IEA).

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Ожидается, что до 2027 года потребление электроэнергии будет расти в среднем на 4% ежегодно.

Причины роста потребления электроэнергии

IAE объясняет это ростом потребления электроэнергии в промышленности, кондиционировании воздуха, электрификации и центрах обработки данных.

«Этот всплеск обусловлен, прежде всего, активным ростом использования электроэнергии в промышленном производстве, увеличением спроса на кондиционеры, ускорением электрификации, возглавляемой транспортным сектором, а также быстрым расширением центров обработки данных», — говорится в отчете.

Агентство подчеркивает, что подавляющая часть дополнительного спроса в течение следующих трех лет будет приходиться на страны с переходной экономикой и развивающиеся страны, на которые приходится 85% роста спроса.

Эта тенденция наиболее выражена в Китае, где спрос на электроэнергию растет быстрее, чем экономика в целом, начиная с 2020 года. Потребление электроэнергии в Китае выросло на 7% в 2024 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 6% до 2027 года.

Росту спроса в Китае отчасти способствовал промышленный сектор, где наряду с традиционными энергоемкими отраслями значительную роль играет быстро растущее энергоемкое производство солнечных панелей, аккумуляторов, электромобилей и сопутствующих материалов", — объясняет IEA.

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В то же время в Соединенных Штатах Америки рост спроса, как ожидается, составит около 2% в год в 2025—2027 годах.

Как вырастет спрос в ЕС

В то же время рост спроса в ЕС прогнозируется более скромным: ожидается, что он вернется к уровню 2021 года только к 2027 году, после значительного спада в 2022 и 2023 годах, вызванного энергокризисом.

«Ускорение глобального спроса на электроэнергию подчеркивает значительные изменения, происходящие в энергетических системах по всему миру, и приближение новой эпохи электроэнергии. Но это также создает новые вызовы для правительств в обеспечении безопасной, доступной и устойчивой поставки электроэнергии», — заявил директор департамента энергетических рынков и безопасности МЭА Кейсуке Садамори.

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IEA подчеркивает, что рост источников с низким уровнем выбросов — прежде всего, возобновляемых и атомных — достаточен, чтобы покрыть весь прирост мирового спроса на электроэнергию в течение следующих трех лет.

Так, ожидается, что в Китае, США и Индии доля солнечной энергетики в годовом производстве электроэнергии достигнет 10% до 2027 года.

Економічна Правда По материалам:

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