Часть оборудования на ЧАЭС обесточена после атаки дрона, — Госатомрегулирование Сегодня 12:10 — Энергетика

Часть оборудования на ЧАЭС обесточена после атаки дрона, — Госатомрегулирование, www.chnpp.gov.ua

В результате атаки вражеского беспилотника, произошедшей 14 февраля, часть оборудования нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) остается обесточенной.

Об этом сообщил глава Госатомрегулирования Олег Кориков в ходе брифинга

«Есть проблемы с электроснабжением, поскольку проходят аварийно-спасательные работы и часть оборудования обесточена в связи с применением воды», — пояснил Кориков.

По его словам, на ЧАЭС:

повреждено грузоподъемное оборудование;

не работают вентиляционные системы.

В то же время, радиоактивный фон держится в тех пределах, которые были до атаки.

Атака дрона на ЧАЭС

14 февраля россия нанесла удар беспилотником по укрытию ЧАЭС . Дрон был оборудован фугасной боевой частью и шел на высоте 85 метров, из-за чего его не зафиксировали радары.

Как рассказывал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы беспилотник попал 15 метров в сторону от места поражения.

Тем временем Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) сообщило, что по состоянию на сегодняшнее утро на ЧАЭС были приостановлены работы по тушению пожара.

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