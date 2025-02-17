Часть оборудования на ЧАЭС обесточена после атаки дрона, — Госатомрегулирование — Finance.ua
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Часть оборудования на ЧАЭС обесточена после атаки дрона, — Госатомрегулирование

Энергетика
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Часть оборудования на ЧАЭС обесточена после атаки дрона, — Госатомрегулирование
Часть оборудования на ЧАЭС обесточена после атаки дрона, — Госатомрегулирование, www.chnpp.gov.ua
В результате атаки вражеского беспилотника, произошедшей 14 февраля, часть оборудования нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) остается обесточенной.
Об этом сообщил глава Госатомрегулирования Олег Кориков в ходе брифинга.
«Есть проблемы с электроснабжением, поскольку проходят аварийно-спасательные работы и часть оборудования обесточена в связи с применением воды», — пояснил Кориков.
По его словам, на ЧАЭС:
  • повреждено грузоподъемное оборудование;
  • не работают вентиляционные системы.
В то же время, радиоактивный фон держится в тех пределах, которые были до атаки.

Атака дрона на ЧАЭС

14 февраля россия нанесла удар беспилотником по укрытию ЧАЭС. Дрон был оборудован фугасной боевой частью и шел на высоте 85 метров, из-за чего его не зафиксировали радары.
Как рассказывал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы беспилотник попал 15 метров в сторону от места поражения.
Тем временем Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) сообщило, что по состоянию на сегодняшнее утро на ЧАЭС были приостановлены работы по тушению пожара.
По материалам:
РБК-Україна
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